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Флорентино Перес закрепляет лидерство среди самых титулованных президентов Реала
Сливочные завоевали 34-й трофей под руководством испанского предпринимателя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В январе глава королевского клуба опередил легендарного Сантьяго Бернабеу за счет победы в Суперкубке Испании. Уже через 3,5 месяца глава совета директоров Grupo ACS обновил свой рекорд.
Для Переса это уже седьмое чемпионство. Столько раз функционер выигрывал трофеи во главе "Лос Бланкос" в упомянутом Суперкубке. Также "Реал" завоевал во времена правления Флорентино 6 побед в ЛЧ, 5 викторий в Суперкубке УЕФА и Клубных ЧМ.
Трижды футболисты проходили всю дистанцию в Копа дель Рей, а еще в одном случае пополнили коллекцию Межконтинентальным кубком.
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