Хави: Мы совершаем вопиющие ошибки, которые не соответствуют уровню игроков и клуба

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Жироны" (2:4) в центральном матче 34-го тура Ла Лиги. Этот результат опустил команду на 3-е место и гарантировал чемпионство "Реалу".

"Правда в том, что мы потеряли контроль над игрой из-за вопиющих ошибок, которых не может быть. Это продолжает случаться с нами. У нас была игра, чтобы выиграть, и мы ее отдали. Это копия мадридской игры, другой игры в Жироне. Мы должны многое изменить, чтобы конкурировать в следующем году. Сегодня я печален и разочарован. Мы увидели обе стороны медали. Блестяще до 60-й минуты, а затем это: отсутствие эффективности убивает нас. Мы приезжаем с легкостью, но нам не хватает последовательности, и мы должны быть более эффективными. И тогда мы совершаем вопиющие ошибки, которые не соответствуют уровню игроков и клуба. И любой удар обходится нам очень дорого. У меня такое ощущение, что мы отдаем матчи. С таким настроем очень тяжело соревноваться. Но это часть незрелости многих футболистов. Я очень расстроен и разочарован.

Жаль. Мы разваливаемся в любой негативной ситуации. Это разовые ошибки. Мы дали игрокам всю свою уверенность, но это очень тяжело. Это также недостаток зрелости. Я надеюсь, что в следующем году мы будем лучше соревноваться. На табло не видно, когда мы преобладаем. Две игры с "Реалом" и "Жироной" были под нашим контролем, и они убежали от нас.