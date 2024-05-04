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Хави: Мы совершаем вопиющие ошибки, которые не соответствуют уровню игроков и клуба

Испания
Обновлено

Коуч очень зол

Хави: Мы совершаем вопиющие ошибки, которые не соответствуют уровню игроков и клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Жироны" (2:4) в центральном матче 34-го тура Ла Лиги. Этот результат опустил команду на 3-е место и гарантировал чемпионство "Реалу".

"Правда в том, что мы потеряли контроль над игрой из-за вопиющих ошибок, которых не может быть. Это продолжает случаться с нами. У нас была игра, чтобы выиграть, и мы ее отдали. Это копия мадридской игры, другой игры в Жироне. Мы должны многое изменить, чтобы конкурировать в следующем году. Сегодня я печален и разочарован. Мы увидели обе стороны медали. Блестяще до 60-й минуты, а затем это: отсутствие эффективности убивает нас. Мы приезжаем с легкостью, но нам не хватает последовательности, и мы должны быть более эффективными. И тогда мы совершаем вопиющие ошибки, которые не соответствуют уровню игроков и клуба. И любой удар обходится нам очень дорого. У меня такое ощущение, что мы отдаем матчи. С таким настроем очень тяжело соревноваться. Но это часть незрелости многих футболистов. Я очень расстроен и разочарован.

Жаль. Мы разваливаемся в любой негативной ситуации. Это разовые ошибки. Мы дали игрокам всю свою уверенность, но это очень тяжело. Это также недостаток зрелости. Я надеюсь, что в следующем году мы будем лучше соревноваться. На табло не видно, когда мы преобладаем. Две игры с "Реалом" и "Жироной" были под нашим контролем, и они убежали от нас.

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Мы должны идти дальше. Мы должны продолжать идти вперед, я много раз чувствовал это, к сожалению, в этом клубе. За 65 минут мы были блестящими. Мы должны совершенствоваться ментально и психологически. Мы хотим занять второе место, и в следующем сезоне мы должны многое изменить, чтобы лучше конкурировать.

Мы будем бороться до конца. Мы хотим выиграть все четыре матча, даже если второе место уже не в наших руках", - сказал Хави.

"Барселона" теперь занимает 3-е место в чемпионате, имея на очко меньше "Жироны". В следующем туре "сине-гранатовые" будут принимать дома "Реал Сосьедад". Игра запланирована на 13-е мая.

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Источник:
marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 23:53
Авжеж давили, створювали гольові моменти, але не реалізували, а от коли суперник зміг використати свої команда розвалилася... Так окремі гравці зробили помилки, але коли команда розвалюється, то проблема тренерського штабу! Тут питання бабла на підсилення команди не вистачає і прогрес можливий коли представники Ла Масії змужніють... А дати можливість їм це зробити, то теж питання до тренерів та босів команди!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
04.05.2024 в 23:53
Авжеж давили, створювали гольові моменти, але не реалізували, а от коли суперник зміг використати свої команда розвалилася... Так окремі гравці зробили помилки, але коли команда розвалюється, то проблема тренерського штабу! Тут питання бабла на підсилення команди не вистачає і прогрес можливий коли представники Ла Масії змужніють... А дати можливість їм це зробити, то теж питання до тренерів та босів команди!
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Вarcelinius
04.05.2024 в 23:31
Мы, мы, мы... А как же ты?
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