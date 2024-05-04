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Мичел: Пичичи Довбика – это еще одна цель. Следующий шаг – выиграть титул

Испания
Обновлено

Тренер Жироны доволен результатом дерби

Мичел: Пичичи Довбика – это еще одна цель. Следующий шаг – выиграть титул

Фото - Getty Images

Новина українською

"Бело-красные" одержали волевую победу над "Барселоной" (4:2) и оформили путевку в Лигу чемпионов. У Мичела было много эмоций во время пресс-конференции.

"Это невероятно. У нас 74 очка. Невероятно, что эти игроки сделали. Мы проделали такую работу и она прекрасна. Проект отличный, мы работаем спокойно и требовательно с командой игроков, желающих расти. Вы выходите в Лигу Чемпионов, обыгрывая "Барсу"... опережая их...

К 60-й минуте "Барса" была лучшей. После гола Порту команда провела невероятные 20 минут на отличном уровне. Впереди нас ждут испытания, но мы должны насладиться этим испытанием, историческим и невероятным. Игроки вошли в историю "Жироны". На кону стоит вторая позиция, за которую нам придется бороться, и мы не можем позволить ей ускользнуть.

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То, что мы сделали в этом году, невероятно историческое. Мы в одном шаге от того, чтобы наш игрок стал лучшим бомбардиром. Пичичи Довбика – это еще одна цель. Следующий шаг – выиграть титул. С "Жироной" это сложная задача. Иногда мечты сбываются”, – сообщил тренер.

Теперь команда Довбика и Цыганкова опережает "Барселону" на 1 пункт.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Вarcelinius
04.05.2024 в 23:56
Титул... Мичел воспарил. Пожалуйте барону Мичелу рыцарскую шпагу, шпоры и кальсоны! Заслужил!
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Комментарии 2
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Вarcelinius
04.05.2024 в 23:56
Титул... Мичел воспарил. Пожалуйте барону Мичелу рыцарскую шпагу, шпоры и кальсоны! Заслужил!
Ответить
0
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dalexx (Украина)
04.05.2024 в 23:50
Браво!
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