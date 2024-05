Примера. Мальорка — Атлетико 0:1. Без Гризманна вспомнили про глубокую оборону

"Атлетико" в этом сезоне неоднократно радовал красивой и результативной игрой, но это был не тот вечер.

Отчасти виной тому дисквалификация Гризманна и травма Депая. Кроме того, на фоне спада формы в опалу попал Мората. И кому атаковать?

Родриго Рикельме решил, что ему — и на 5-й минуте смачно бахнул с линии штрафной, чего совершенно не ожидал Райкович. 0:1!

И что дальше? Сразу после гола "Атлетико" перешел на игру вторым номером, прекрасно понимая, что "Мальорка" вообще не умеет поддавливать позиционно. Это классическая контратакующая команда, которой нужно пространство.

И нет, Симеоне не ошибся. Свой первый момент "Киноварь” создала на 37-й минуте, когда Мурики не срезал мяч в ворота после подачи.

У "Матрасников" было больше — чего стоит хотя бы удар Эрмосо в каркас.

24 year old Rodrigo Riquelme scores to give Atletico Madrid the early 1-0 lead away from home against Mallorca. ⚽️???????? pic.twitter.com/OYbJZWzFyA