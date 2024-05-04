Примера. Мальорка — Атлетико 0:1. Без Гризманна вспомнили про глубокую оборону

"Атлетико" в этом сезоне неоднократно радовал красивой и результативной игрой, но это был не тот вечер.

Отчасти виной тому дисквалификация Гризманна и травма Депая. Кроме того, на фоне спада формы в опалу попал Мората. И кому атаковать?

Родриго Рикельме решил, что ему — и на 5-й минуте смачно бахнул с линии штрафной, чего совершенно не ожидал Райкович. 0:1!

И что дальше? Сразу после гола "Атлетико" перешел на игру вторым номером, прекрасно понимая, что "Мальорка" вообще не умеет поддавливать позиционно. Это классическая контратакующая команда, которой нужно пространство.

И нет, Симеоне не ошибся. Свой первый момент "Киноварь” создала на 37-й минуте, когда Мурики не срезал мяч в ворота после подачи.

У "Матрасников" было больше — чего стоит хотя бы удар Эрмосо в каркас.

24 year old Rodrigo Riquelme scores to give Atletico Madrid the early 1-0 lead away from home against Mallorca. ⚽️???????? pic.twitter.com/OYbJZWzFyA — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 4, 2024

Также и во втором тайме — у "Мальорки" запомнился удар Дардера, который вытащил Облак; тем временем гости могли забить 2-3 раза, если бы Лино и Льоренте были точнее.

Ну, и еще одно впечатление — невысокий темп. Если сравнивать с каталонским дерби "Жироны" и "Барсы", то интенсивность была ниже раза в два.

В таблице после победы у "Атлетико" стало 67 очков — это 4-е место и на 6 баллов больше, чем у "Атлетика Бильбао". Похоже, место в зоне ЛЧ команда Диего Симеоне уже не отдаст. Тем временем "Мальорка" аж 16-я с 32 баллами, но вылететь ей будет сложно, ведь внизу еще более безнадежные "Сельта" и "Кадис".

34-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Рикельме, 5

"Мальорка": Райкович — Маффео (Морланес, 62), Вальент (Радоньич, 76), Раильо, Настасич, Лато — Дани Родригес (Гонсалес, 76), Маскарель (Льябрес, 86), Дардер — Мурики, Абдон (Ларин, 62)

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Эрмосо (Молина, 46, Савич, 90) — Аспиликуэта (Рейнилду, 90+1), Барриос, Коке, Рикельме — Льоренте, Самуэл Лино (Мората, 83) — Корреа (де Пауль, 80)

Предупреждения: Раильо, 71, Мурики, 75