Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальорка - Атлетико 0:1. Команда Симеоне закрепилась на 4 строчке Ла Лиги. Обзор матча и видео гола
Рикельме забил единственный гол в матче
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot
В матче 34-го тура Ла Лиги был сыгран матч "Мальорка" - "Атлетико". Матч начался голом "матрасников" на 5-й минуте встречи. Во втором тайме никто не забивал и матч закончился со счетом 0:1.
Сейчас "Атлетико" находится на 4-й строчке в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на 6 очков, при этом опережают "Атлетик" из Бильбао также на 6 очков.
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании "Мальорка" - "Атлетико".
Пальма-де-Майорка. "Estadi Mallorca Son Moix".
"Мальорка" - "Атлетико" 0:1
Голы: Рикельме (5')
Популярное сейчас
- Цыганков провел слабый матч, Довбик – среди лучших в составе обеих команд. Оценки украинцев после дерби
- Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- СМИ: МЮ сделал предложение Реалу по Лунину
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО