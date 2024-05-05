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Мальорка - Атлетико 0:1. Команда Симеоне закрепилась на 4 строчке Ла Лиги. Обзор матча и видео гола

Испания

Рикельме забил единственный гол в матче

Мальорка - Атлетико 0:1. Команда Симеоне закрепилась на 4 строчке Ла Лиги. Обзор матча и видео гола

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

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В матче 34-го тура Ла Лиги был сыгран матч "Мальорка" - "Атлетико". Матч начался голом "матрасников" на 5-й минуте встречи. Во втором тайме никто не забивал и матч закончился со счетом 0:1.

Сейчас "Атлетико" находится на 4-й строчке в турнирной таблице, отставая от "Барселоны" на 6 очков, при этом опережают "Атлетик" из Бильбао также на 6 очков.

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Испании "Мальорка" - "Атлетико".
Пальма-де-Майорка. "Estadi Mallorca Son Moix".
"Мальорка" - "Атлетико" 0:1
Голы: Рикельме (5')

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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