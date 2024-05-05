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Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит

Испания

Дарвин Нуньес

Барселона принялась искать замену Левандовскому. Известно, кто главный фаворит

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" начала искать замену Роберту Левандовскому, сообщает The Sun.

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По информации издания, "Барса" хочет заменить 35-летнего поляка Дарвином Нуньесом. Отмечается, что "Барселона" планирует сократить расходы, избавившись от высокооплачиваемых игроков и приобрести Нуньеса этим летом.

Напомним, за этот сезон Нуньес принял участие в 51 игре во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 70 миллионов евро.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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