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Барселона начала переговоры о продлении контракта с ключевым защитником

Испания

Также его хотят получить и другие клубы

Барселона начала переговоры о продлении контракта с ключевым защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с центральным защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущее соглашение завершается в 2026 году, поэтому "блауграна" хочет его пролонгировать. Параллельно некоторые европейские клубы готовы общаться с Араухо и его представителями.

Уругваец находится в структуре "Барселоны" с 2018 года. Тогда он перебрался в дубль "блауграны" из "Бостон Ривер" за 4,7 млн ​​евро. В 2020 защитник начал регулярно привлекаться к матчам первой команды.

Текущая ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Он является четвертым самым дорогим игроком “Барселоны” на пару с Френки де Йонгом после Гави (90 млн), Педри (80 млн) и Ямаля (75 млн).

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Барселона Рональд Араухо
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
05.05.2024 в 12:24
Це добре якщо продлять привозилу, який зробив все що міг, щоб барсотушка вилетіла із ЛЧ і робить все можливе , щоб чемпіоном Каталунії стала Жирона
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Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
05.05.2024 в 12:24
Це добре якщо продлять привозилу, який зробив все що міг, щоб барсотушка вилетіла із ЛЧ і робить все можливе , щоб чемпіоном Каталунії стала Жирона
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0
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Вarcelinius
05.05.2024 в 12:30
У Араухо вже нема того завзяття, після того, як він почув, що його бажають нібито продати.
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