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Барселона начала переговоры о продлении контракта с ключевым защитником
Также его хотят получить и другие клубы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с центральным защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущее соглашение завершается в 2026 году, поэтому "блауграна" хочет его пролонгировать. Параллельно некоторые европейские клубы готовы общаться с Араухо и его представителями.
Уругваец находится в структуре "Барселоны" с 2018 года. Тогда он перебрался в дубль "блауграны" из "Бостон Ривер" за 4,7 млн евро. В 2020 защитник начал регулярно привлекаться к матчам первой команды.
Текущая ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Он является четвертым самым дорогим игроком “Барселоны” на пару с Френки де Йонгом после Гави (90 млн), Педри (80 млн) и Ямаля (75 млн).
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