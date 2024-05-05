Барселона начала переговоры о продлении контракта с ключевым защитником

"Барселона" начала переговоры о продлении контракта с центральным защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущее соглашение завершается в 2026 году, поэтому "блауграна" хочет его пролонгировать. Параллельно некоторые европейские клубы готовы общаться с Араухо и его представителями.

Уругваец находится в структуре "Барселоны" с 2018 года. Тогда он перебрался в дубль "блауграны" из "Бостон Ривер" за 4,7 млн ​​евро. В 2020 защитник начал регулярно привлекаться к матчам первой команды.

Текущая ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Он является четвертым самым дорогим игроком “Барселоны” на пару с Френки де Йонгом после Гави (90 млн), Педри (80 млн) и Ямаля (75 млн).