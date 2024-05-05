  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Ангел-хранитель в воротах чемпиона". Ла Лига показала лучшие сейвы Лунина в сезоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ангел-хранитель в воротах чемпиона". Ла Лига показала лучшие сейвы Лунина в сезоне

Испания

Лучший

"Ангел-хранитель в воротах чемпиона". Ла Лига показала лучшие сейвы Лунина в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 5-го мая, "Реал" Мадрид стал чемпионом Испании. Весомый вклад в это достижение вложил украинский голкипер Андрей Лунин, который сыграл за "Бланкос" 20 матчей (только в чемпионате). Стоит отметить, что половину поединков Андрей провел без пропущенных голов.

Пресс-служба Ла Лиги отметила вклад украинца в чемпионство "Реала", сделав эффектное видео с подписью "Ангел-хранитель в воротах чемпиона".

Всего в этом сезоне Лунин сыграл за "сливочных" 30 матчей, если брать во внимание все турниры. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025-го года. Рыночная стоимость игрока - 16,1 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Фабрицио Романо оценил текущую ситуацию относительно возможного продления контракта Лунина с Реалом
yellow-arrow
Барселона начала переговоры о продлении контракта с ключевым защитником
yellow-arrow
Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ла Ліга
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости