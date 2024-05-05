"Ангел-хранитель в воротах чемпиона". Ла Лига показала лучшие сейвы Лунина в сезоне

Вчера, 5-го мая, "Реал" Мадрид стал чемпионом Испании. Весомый вклад в это достижение вложил украинский голкипер Андрей Лунин, который сыграл за "Бланкос" 20 матчей (только в чемпионате). Стоит отметить, что половину поединков Андрей провел без пропущенных голов.

Пресс-служба Ла Лиги отметила вклад украинца в чемпионство "Реала", сделав эффектное видео с подписью "Ангел-хранитель в воротах чемпиона".

Всего в этом сезоне Лунин сыграл за "сливочных" 30 матчей, если брать во внимание все турниры. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025-го года. Рыночная стоимость игрока - 16,1 млн евро.