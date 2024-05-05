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"Ангел-хранитель в воротах чемпиона". Ла Лига показала лучшие сейвы Лунина в сезоне
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 5-го мая, "Реал" Мадрид стал чемпионом Испании. Весомый вклад в это достижение вложил украинский голкипер Андрей Лунин, который сыграл за "Бланкос" 20 матчей (только в чемпионате). Стоит отметить, что половину поединков Андрей провел без пропущенных голов.
Пресс-служба Ла Лиги отметила вклад украинца в чемпионство "Реала", сделав эффектное видео с подписью "Ангел-хранитель в воротах чемпиона".
???? Un ángel de la guarda en la portería DEL CAMPEÓN de #LALIGAEASPORTS.— LALIGA (@LaLiga) May 5, 2024
???? ¡Qué temporada, @AndreyLunin13!
???? @realmadrid ????#LALIGAHighlights pic.twitter.com/DKsy8hBHXI
Всего в этом сезоне Лунин сыграл за "сливочных" 30 матчей, если брать во внимание все турниры. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025-го года. Рыночная стоимость игрока - 16,1 млн евро.
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