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Фабрицио Романо оценил текущую ситуацию относительно возможного продления контракта Лунина с Реалом

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Говорит, что Куртуа будет основным в следующем сезоне

Фабрицио Романо оценил текущую ситуацию относительно возможного продления контракта Лунина с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, на каком этапе находится процесс продления контракта голкипера Андрея Лунина с мадридским "Реалом".

"Мы уже говорили в прошлом месяце, что "Реал Мадрид" готовил контрактное предложение, все было готово к отправке игроку... Теперь они представили новое предложение по Андрею Лунину, которым также поделились с новым агентом игрока, суперагентом Хорхе Мендешем.

Они хотят продлить его контракт - его текущее соглашение истекает летом 25-го года - поскольку считают, что Лунин может быть частью будущего клуба. Окончательный зеленый свет должен дать сам игрок, но "Реал Мадрид" хочет, чтобы этот процесс начался.

Причина задержки неизвестна, но это может быть связано с возвращением Куртуа в состав "Реала" после травмы. Ожидается, что бельгиец будет основным голкипером в следующем сезоне, а учитывая, что Лунин сам хочет выходить в старте, это может вызвать осложнения. Пока все выглядит спокойно, несмотря на его задержку", - сказал Романо.

В этом сезоне Лунин сыграл за "сливочных" 30 матчей во всех турнирах. Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025-го года. Рыночная стоимость игрока - 16,1 млн евро.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
thedailybriefing.io
Опубликовал: Виктор Иванчук
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