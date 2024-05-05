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Карло Анчелотти настаивает на новом контракте для Менди
Специалисту нравится как играет француз
Фото: twitter.com/realmadrid / Автор: неизвестен
"Реал Мадрид" готовит новый контракт Ферлану Менди, сообщает Marca.
По информации издания, Карло Анчелотти попросил мадридский "Реал" подготовит новый контракт французскому защитнику, ведь тренер "сливочных" отмечает его высокий уровень игры на поле. Отмечается, что Менди пользуется авторитетом в раздевалке.
Напомним, Менди перешел в "Реал Мадрид" летом 2019 года. За это время он сыграл в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и десятью результативными передачами. Его текущий контракт заканчивается летом 2025 года.
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