Симеоне не видит Депая в следующем сезоне чемпионата Испании

Этим летом "Атлетико Мадрид" продаст Мемфиса Депая. Об этом сообщает AS.

По информации издания, Мемфис Депай не входит в планы мадридского "Атлетико" на следующий сезон из-за его постоянных травм. Клуб рассматривает только продажу нидерландского нападающего.

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Напомним, за этот сезон Депай сыграл 20 матчей в чемпионате Испании, у которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.