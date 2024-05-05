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Симеоне не видит Депая в следующем сезоне чемпионата Испании

Испания

Куда перейдет 30-летний нидерландец, пока неизвестно

Симеоне не видит Депая в следующем сезоне чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

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Этим летом "Атлетико Мадрид" продаст Мемфиса Депая. Об этом сообщает AS.

По информации издания, Мемфис Депай не входит в планы мадридского "Атлетико" на следующий сезон из-за его постоянных травм. Клуб рассматривает только продажу нидерландского нападающего.

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Напомним, за этот сезон Депай сыграл 20 матчей в чемпионате Испании, у которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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Атлетико (Мадрид) Мемфис Депай
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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