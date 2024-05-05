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Яремчук после травмы вернулся в состав Валенсии после травмы

Испания

В запасе на Алавес

Яремчук после травмы вернулся в состав Валенсии после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук попал в заявку команды на матч против "Алавеса" в 34-м туре Ла Лиги. Напомним, что предыдущие 4 поединка игрок пропустил из-за травмы.

Яремчук остался на скамейке запасных. Его команда сейчас находится на 8-м месте в чемпионате, а соперник - на 12-м.

Поединок "Валенсия" - "Алавес" начнется в 19:30. Арбитром в поле будет работать Марио Мелеро Лопес.

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Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Валенсія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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