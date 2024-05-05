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Примера. Яремчук вернулся и проиграл, Бетис почти в Лиге конференций, Сельта оторвалась от зоны вылета

Испания

Кажется, с Лигой конференций и командами, которые вылетают, все ясно

Примера. Яремчук вернулся и проиграл, Бетис почти в Лиге конференций, Сельта оторвалась от зоны вылета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Далеко не самый интенсивный и богатый на моменты поединок.

В первом тайме у команд было по одному удобному шансу забить, но Диего Лопес пробил выше ворот, а Кике после навеса Висенте — в штангу.

Кроме того, первая половина запомнилась травмой резервного вратаря "Валенсии" Хауме Доменека, после которой 26-летний Кристиан Риверо дебютировал в Ла Лиге.

Второй тайм начался сразу с момента "Летучих мышей" - Канос, замыкая прострел, попал в штангу.

Подумалось, что тут-то они и прижмут "Алавес", устроят осаду. Но нет. Бенавидес, Гуриди, Бланко, Висенте и другие хавбеки басков отменно работали на защиту, и "Валенсии" в позиционных атаках больше ничего не удавалось.

Ну, а на 68-й минуте баски и подавно забили — помог угловой и безалаберная игра защиты "Лос Чес", забывшей на дальней штанге Хави Лопеса.

Наш Роман Яремчук вышел уже при счете 0:1 — это его первый матч после травмы, и украинец был активен, заработал опасный штрафной.

В таблице у "Алавеса" после победы стало 41 очко, это 11-е место. У "Валенсии" - 8-я строчка и 47 баллов. Ее шансы на Лигу конференций тают на глазах.

34-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Алавес" - 0:1

Гол: Хави Лопес, 68

"Валенсия": Доменек (Риверо, 34) — Коррея (Фулькье, 76). Москера, Гасеровский, Васкес (Озкачар, 66) — Питер Федерико (Яремчук, 76), Пепелу, Герра, Диего Лопес — Алмейда (Канос, 46), Дуро

"Алавес": Сивера — Горосабель (Марин, 54), Теналья, Абгар, Хави Лопес — Бенавидес, Бланко (Гевара, 72), Гуриди (Сола, 89) — Висенте (Риоха, 89), Кике (Саму, 72), Симеоне

Предупреждения: Дуро, 78 — Бланко, 11, Теналья, 22, Саму, 77

Тот случай, когда одно единоборство решило исход встречи.

На 26-й минуте Хон Монкайола пытался выбить ногой высокий мяч и врезал по лицу Песселье. Конечно, это красная. Как бедняга сыграл еще полчаса — загадка.

Ну, и пока "Осасуна" адаптировалась к игре вдесятером, "Бетис" быстренько придумал два гола. Айосе четко замкнул прострел; Виллиан Жозе подкараулил ошибку Катены и вывел на пустые ворота Форнальса — и это 2:0.

Памплона пыталась вернуться в игру во втором тайме; дважды в каркас пробивала после подач со стандартов, но вот в ворота — ни разу. No Budimir – no party в этом году у красных.

В таблице они остались 12-ми с 39 очками. У "Бетиса" - 49 баллов и 7-я позиция, дающая право сыграть в Лиге конференций.

34-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 0:2

Голы: Айосе Перес, 41, Форнальс, 45+3

"Осасуна": Эррера — Аресо (Крус, 82), Катена, Эррандо, Мохика — Рубен Гарсия, Монкайола, Муньос (Уарте, 82), Ибаньес (Торро, 66), Пенья — Рауль Гарсия (Арнаис, 66)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Песселья (Сократис, 62), Рияд, Миранда (Абнер, 46) — Гвидо Родригес, Кардосо (Родри, 74) — Форнальс (Карвалью, 74), Фекир (Абде, 86), Айосе Перес — Виллиан Жозе

Предупреждения: Рауль Гарсия, 42 — Миранда, 38, Руи Силва, 86

Удаление: Монкайола, 26

Еще один матч, тон которому задало удаление.

"Вильярреал" очень здорово стартовал, забил гол благодаря мощному дальнему удару Альберто Морено, но затем Комесанья прыгнул прямыми ногами в Странд Ларсена.

Оказавшись в большинстве, "Сельта" перехватила инициативу и принялась доминировать, создавать моменты.

Аспас с пенальти сравнял счет, но гораздо больше мог забить Странд Ларсен, которому партнеры создали 3-4 стопроцентных возможности. Это чудо, что обычно хладнокровный норвежец реализовал только одну.

Еще большие чудеса пошли во втором тайме, когда штанга и перекладина спасали ворота "Подводников", после чего они абсолютно не по игре счет сравняли — Гедеш здорово приложился в единственной опасной контратаке.

Тем не менее, справедливость сегодня все же восторжествовала — Аспас набросил мяч на голову Дувикасу, и тот, кажется, обезопасил Виго от вылета.

34 очка — это на 8 больше, чем у идущего 18-м "Кадиса", а туров до финиша всего 4. Тем временем "Вильярреал" прощается с надеждами на Лигу конференций — его отставание от идущего 7-м "Бетиса" теперь составляет 7 очков.

34-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" - 3:2

Голы: Аспас, 22 (с пенальти), Странд Ларсен, 39, Дувикас, 82 — Альберто Морено, 12, Гедеш, 65

"Сельта": Гуаита — Манкильо (де ла Торре, 46), Старфельт, Жаилсон — Мингеса, Бельтран (Карлес Перес, 80), Дамиан Родригес (Ристич, 46), Уго Альварес (Дувикас, 80) — Сведберг (Серви, 65), Странд Ларсен, Аспас

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера (Куэнка, 46), Альберто Морено (Педраса, 56) — Ахомаш (Коклен, 56), Комесанья, Парехо (Капу, 79), Баэна — Гедеш (Моралес, 74), Серлот

Предупреждения: Манкильо, 25, Дамиан Родригес, 33, Сведберг, 64, Дувикас, 85

Удаление: Комесанья, 17

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