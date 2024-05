Примера. Яремчук вернулся и проиграл, Бетис почти в Лиге конференций, Сельта оторвалась от зоны вылета

Далеко не самый интенсивный и богатый на моменты поединок.

В первом тайме у команд было по одному удобному шансу забить, но Диего Лопес пробил выше ворот, а Кике после навеса Висенте — в штангу.

Кроме того, первая половина запомнилась травмой резервного вратаря "Валенсии" Хауме Доменека, после которой 26-летний Кристиан Риверо дебютировал в Ла Лиге.

Второй тайм начался сразу с момента "Летучих мышей" - Канос, замыкая прострел, попал в штангу.

Подумалось, что тут-то они и прижмут "Алавес", устроят осаду. Но нет. Бенавидес, Гуриди, Бланко, Висенте и другие хавбеки басков отменно работали на защиту, и "Валенсии" в позиционных атаках больше ничего не удавалось.

Ну, а на 68-й минуте баски и подавно забили — помог угловой и безалаберная игра защиты "Лос Чес", забывшей на дальней штанге Хави Лопеса.

22 year old Javi Lopez scores to give Deportivo Alaves the 1-0 lead away from home against Valencia. ⚽️????????



Carlos Vicente gets the assist ????????????pic.twitter.com/grOJKYeJgY — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 5, 2024

Наш Роман Яремчук вышел уже при счете 0:1 — это его первый матч после травмы, и украинец был активен, заработал опасный штрафной.

В таблице у "Алавеса" после победы стало 41 очко, это 11-е место. У "Валенсии" - 8-я строчка и 47 баллов. Ее шансы на Лигу конференций тают на глазах.

34-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Алавес" - 0:1

Гол: Хави Лопес, 68

"Валенсия": Доменек (Риверо, 34) — Коррея (Фулькье, 76). Москера, Гасеровский, Васкес (Озкачар, 66) — Питер Федерико (Яремчук, 76), Пепелу, Герра, Диего Лопес — Алмейда (Канос, 46), Дуро

"Алавес": Сивера — Горосабель (Марин, 54), Теналья, Абгар, Хави Лопес — Бенавидес, Бланко (Гевара, 72), Гуриди (Сола, 89) — Висенте (Риоха, 89), Кике (Саму, 72), Симеоне

Предупреждения: Дуро, 78 — Бланко, 11, Теналья, 22, Саму, 77

Тот случай, когда одно единоборство решило исход встречи.

На 26-й минуте Хон Монкайола пытался выбить ногой высокий мяч и врезал по лицу Песселье. Конечно, это красная. Как бедняга сыграл еще полчаса — загадка.

Ну, и пока "Осасуна" адаптировалась к игре вдесятером, "Бетис" быстренько придумал два гола. Айосе четко замкнул прострел; Виллиан Жозе подкараулил ошибку Катены и вывел на пустые ворота Форнальса — и это 2:0.

Памплона пыталась вернуться в игру во втором тайме; дважды в каркас пробивала после подач со стандартов, но вот в ворота — ни разу. No Budimir – no party в этом году у красных.

4 - Pablo Fornals has been involved in four goals in 12 games in LaLiga since his arrival at Real Betis (two goals and two assists), as many as in his previous 48 games with West Ham in the Premier League (three goals and one assist). Motivated. pic.twitter.com/KHMqYA5JC0 — OptaJose (@OptaJose) May 5, 2024

В таблице они остались 12-ми с 39 очками. У "Бетиса" - 49 баллов и 7-я позиция, дающая право сыграть в Лиге конференций.

34-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Бетис" - 0:2

Голы: Айосе Перес, 41, Форнальс, 45+3

"Осасуна": Эррера — Аресо (Крус, 82), Катена, Эррандо, Мохика — Рубен Гарсия, Монкайола, Муньос (Уарте, 82), Ибаньес (Торро, 66), Пенья — Рауль Гарсия (Арнаис, 66)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Песселья (Сократис, 62), Рияд, Миранда (Абнер, 46) — Гвидо Родригес, Кардосо (Родри, 74) — Форнальс (Карвалью, 74), Фекир (Абде, 86), Айосе Перес — Виллиан Жозе

Предупреждения: Рауль Гарсия, 42 — Миранда, 38, Руи Силва, 86

Удаление: Монкайола, 26

Еще один матч, тон которому задало удаление.

"Вильярреал" очень здорово стартовал, забил гол благодаря мощному дальнему удару Альберто Морено, но затем Комесанья прыгнул прямыми ногами в Странд Ларсена.

Оказавшись в большинстве, "Сельта" перехватила инициативу и принялась доминировать, создавать моменты.

Аспас с пенальти сравнял счет, но гораздо больше мог забить Странд Ларсен, которому партнеры создали 3-4 стопроцентных возможности. Это чудо, что обычно хладнокровный норвежец реализовал только одну.

Еще большие чудеса пошли во втором тайме, когда штанга и перекладина спасали ворота "Подводников", после чего они абсолютно не по игре счет сравняли — Гедеш здорово приложился в единственной опасной контратаке.

Тем не менее, справедливость сегодня все же восторжествовала — Аспас набросил мяч на голову Дувикасу, и тот, кажется, обезопасил Виго от вылета.

24 year old Anastasios Douvikas scores a diving header from off the bench to give Celta Vigo the 3-2 lead against Villarreal. ⚽️????????



Iago Aspas with a crazy pass gets the assist, he also has a goal in this match. ???????????? pic.twitter.com/QCh8ylau5R — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) May 5, 2024

34 очка — это на 8 больше, чем у идущего 18-м "Кадиса", а туров до финиша всего 4. Тем временем "Вильярреал" прощается с надеждами на Лигу конференций — его отставание от идущего 7-м "Бетиса" теперь составляет 7 очков.

34-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" - 3:2

Голы: Аспас, 22 (с пенальти), Странд Ларсен, 39, Дувикас, 82 — Альберто Морено, 12, Гедеш, 65

"Сельта": Гуаита — Манкильо (де ла Торре, 46), Старфельт, Жаилсон — Мингеса, Бельтран (Карлес Перес, 80), Дамиан Родригес (Ристич, 46), Уго Альварес (Дувикас, 80) — Сведберг (Серви, 65), Странд Ларсен, Аспас

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера (Куэнка, 46), Альберто Морено (Педраса, 56) — Ахомаш (Коклен, 56), Комесанья, Парехо (Капу, 79), Баэна — Гедеш (Моралес, 74), Серлот

Предупреждения: Манкильо, 25, Дамиан Родригес, 33, Сведберг, 64, Дувикас, 85

Удаление: Комесанья, 17