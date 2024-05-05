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Реал повторил достижение Ювентуса в топ-5 евролигах
Сливочные продолжают писать историю
Фото: Реал
В субботу "королевский клуб" досрочно выиграл Ла Лигу. Эта победа стала для столичной команды уже 36-й в истории национального чемпионата. Столько же раз официально "Ювентус" получал статус лучшего коллектива Италии.
На самом деле, "старая синьора" имеет в коллекции 38 скудетто, но не стоит забывать о последствиях "кальчополи" в середине 2000-х. Именно из-за этого скандала туринского гранда избавили сразу от двух чемпионств. Добавим, что "бьянконери" в последний раз финишировали первыми в Серии А еще в сезоне 2019/20.
В тройку лучших команд по количеству побед в топ-5 евролигах также входит "Бавария" (33).
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