Реал повторил достижение Ювентуса в топ-5 евролигах

В субботу "королевский клуб" досрочно выиграл Ла Лигу. Эта победа стала для столичной команды уже 36-й в истории национального чемпионата. Столько же раз официально "Ювентус" получал статус лучшего коллектива Италии.

На самом деле, "старая синьора" имеет в коллекции 38 скудетто, но не стоит забывать о последствиях "кальчополи" в середине 2000-х. Именно из-за этого скандала туринского гранда избавили сразу от двух чемпионств. Добавим, что "бьянконери" в последний раз финишировали первыми в Серии А еще в сезоне 2019/20.

В тройку лучших команд по количеству побед в топ-5 евролигах также входит "Бавария" (33).