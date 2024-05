Примера. Севилья де-факто выбивает из элиты Гранаду, вторая в сезоне победа Альмерии

Невероятно, но факт — вторая победа в сезоне для "Альмерии", которая уже официально вылетела в Сегунду.

Чоко Лосано забил единственный гол на "Вальекасе", воспользовавшись катастрофичным вбрасыванием мяча из аута от Пепа Чаваррии.

У "Райо" лучшим на поле был ветеран Фалькао, который впервые в сезоне вышел в старте, но его плотный удар отбил Масимиану; впрочем, как и попытку Альваро Гарсии — возможно, даже более сложную для голкипера.

Почему "Молнии" не сравняли? Во-первых, у многих важных игроков не пошла игра — например, у Паласона и Трехо. Во-вторых, после перерыва 38-летний Фалькао остановился, а другие форварды ничего не показали. Де Томас даже с пары метров переправить мяч в ворота не смог.

Ну, и шикарную игру вратаря Масимиану отмечаем - например, на последних секундах при штрафном от Бебе.

3 - Anthony Lozano has scored in three consecutive LaLiga games for the first time in his entire career (three goals), scoring as many goals as in his previous 59 games in the competition (three). Choco. pic.twitter.com/rKvsvqZ6eZ