Примера. Севилья де-факто выбивает из элиты Гранаду, вторая в сезоне победа Альмерии

Невероятно, но факт — вторая победа в сезоне для "Альмерии", которая уже официально вылетела в Сегунду.

Чоко Лосано забил единственный гол на "Вальекасе", воспользовавшись катастрофичным вбрасыванием мяча из аута от Пепа Чаваррии.

У "Райо" лучшим на поле был ветеран Фалькао, который впервые в сезоне вышел в старте, но его плотный удар отбил Масимиану; впрочем, как и попытку Альваро Гарсии — возможно, даже более сложную для голкипера.

Почему "Молнии" не сравняли? Во-первых, у многих важных игроков не пошла игра — например, у Паласона и Трехо. Во-вторых, после перерыва 38-летний Фалькао остановился, а другие форварды ничего не показали. Де Томас даже с пары метров переправить мяч в ворота не смог.

Ну, и шикарную игру вратаря Масимиану отмечаем - например, на последних секундах при штрафном от Бебе.

3 - Anthony Lozano has scored in three consecutive LaLiga games for the first time in his entire career (three goals), scoring as many goals as in his previous 59 games in the competition (three). Choco. pic.twitter.com/rKvsvqZ6eZ — OptaJose (@OptaJose) May 5, 2024

В таблице победа "Альмерии" позволила ей набрать 17 очков, но это все еще 20-я строчка. У "Райо Вальекано" - 16-е место и 34 балла.

34-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Альмерия" - 0:1

Гол: Лосано, 30

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью (Креспу, 80), Мумин, Лежен, Чаваррия — Альваро Гарсия (Бебе, 80), Валентин, Унаи Лопес (де Томас, 66), Паласон (де Фрутос, 59) — Фалькао (Нтека, 59), Трехо

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес, Чуми, Сентельес — Эдгар Гонсалес (Мелеро, 83), Пенья — Баптистао (Посо, 72), Аррибас (Баба, 82), Эмбарба — Лосано (Суарес, 75)

Предупреждения: Фалькао, 26, Мумин, 82, Трехо, 90+1 — Пенья, 79, Монтес, 90+3

"Гранада" потеряла последние хоть немного реальные шансы спастись от вылета.

Как так вышло? Плохая реализация. В первом тайме гости создали 3-4 голевые ситуации, но даже выйдя втроем на одного защитника, "Насриды", а конкретно Бойе умудрились не забить.

Тем временем "Севилья" за весь первый тайм имела одну красивую атаку, и сразу ее реализовала — Акунья головой замкнул навес Хесуса Наваса.

Начало второго тайма — и снова идеальна атака "Нервиона", теперь уже от Окампоса и Эн-Несири. Марокканцу оставалось не промазать в пустые ворота — 2:0.

Никаким камбэком "Гранады" после этого не пахло. Наоборот, это "Севилья" пробовала забить еще, и по итогу Лукебакио это сделал после эффектного дриблинга.

13 - Youssef En-Nesyri has scored 13 league goals this season (29 games played), as many goals as in the previous two league seasons combined (54 games, 8 goals in 2022-23 and 5 goals in 2021-22). Impact. pic.twitter.com/Zqz8hXGDGq — OptaJose (@OptaJose) May 5, 2024

В таблице успех "Нервиона" поднял его на 11-е место с 41 очком. У "Гранады" - 21 балл, 19-я позиция, и это еще не математический, но уже фактический вылет в Сегунду.

34-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Гранада" - 3:0

Голы: Акунья, 11, Эн-Несири, 52, Лукебакио, 80

"Севилья": Нюланд — Навас, Баде, Рамос, Салас (Ньянзу. 74) — Окампос (Меджбри, 84), Сумаре (Жордан, 90), Агуме, Акунья — Эн-Несири (Велис, 84), Ламела (Лукебакио, 74)

"Гранада": Баталья — Мендес, Рубио, Микель, Нева — Пеллистри (Корбяну, 87), Серхио Руис (Онгла, 62), Гумбау (Вильяр, 77), Юзвяк — Бойе (Мелендо, 77), Аресо (Узуни, 62)

Предупреждения: Окампос, 72, Баде, 90+3 — Серхио Руис, 38, Рубио, 54