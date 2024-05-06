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Бускетс: Я очень рад, что Хави остаётся во главе Барселоны
Мнение экс-партнёра Хави в центре поля
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс поделился своим мнением о решении Хави Эрнандеса остаться на должности главного тренера "Барселоны".
"Хави останется? Я очень рад. В конце концов, он и клуб этого хотели. Этот год был не очень хорошим, но есть много оптимизма относительно следующего сезона", - приводит слова Бускетса Barca Universal.
Напомним, Бускетс и Хави - воспитанники "Барселоны". За основную команду испанские футболисты вместе выступали с 2008 по 2015 годы.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
06.05.2024 в 12:37
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