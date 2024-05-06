  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бускетс: Я очень рад, что Хави остаётся во главе Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бускетс: Я очень рад, что Хави остаётся во главе Барселоны

Испания

Мнение экс-партнёра Хави в центре поля

Бускетс: Я очень рад, что Хави остаётся во главе Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс поделился своим мнением о решении Хави Эрнандеса остаться на должности главного тренера "Барселоны".

"Хави останется? Я очень рад. В конце концов, он и клуб этого хотели. Этот год был не очень хорошим, но есть много оптимизма относительно следующего сезона", - приводит слова Бускетса Barca Universal.

Напомним, Бускетс и Хави - воспитанники "Барселоны". За основную команду испанские футболисты вместе выступали с 2008 по 2015 годы.

По теме
yellow-arrow
Примера. Севилья де-факто выбивает из элиты Гранаду, вторая в сезоне победа Альмерии
yellow-arrow
Реал повторил достижение Ювентуса в топ-5 евролигах
yellow-arrow
Яремчук впервые с 30 марта сыграл за Валенсию
Серхио Бускетс Барселона Хави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
06.05.2024 в 12:37
А когда твоя родная Барса постоянно отгребает по полной программе ты тоже очень рад, Буся?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
06.05.2024 в 12:37
А когда твоя родная Барса постоянно отгребает по полной программе ты тоже очень рад, Буся?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости