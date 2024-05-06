Бускетс: Я очень рад, что Хави остаётся во главе Барселоны

Полузащитник "Интер Майами" Серхио Бускетс поделился своим мнением о решении Хави Эрнандеса остаться на должности главного тренера "Барселоны".

"Хави останется? Я очень рад. В конце концов, он и клуб этого хотели. Этот год был не очень хорошим, но есть много оптимизма относительно следующего сезона", - приводит слова Бускетса Barca Universal.