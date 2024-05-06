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Источник: Хави не разговаривает с Роке. 19-летний форвард Барселоны плакал из-за своего положения в клубе

Испания

Агент грозит уходом

Источник: Хави не разговаривает с Роке. 19-летний форвард Барселоны плакал из-за своего положения в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Новина українською

Витор Роке может покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, 19-летний нападающий настолько разочарован своим положением в каталонском клубе, что иногда плачет из-за сложившейся ситуации.

В то же время, агент Роке опроверг информацию о возможности ухода своего клиента в аренду по окончании текущего сезона и пригрозил полноценным трансфером:

"Мы выбрали "Барсу" вместо других клубов, где мы могли бы заработать вдвое больше денег. Если клуб решит, что он не cможет остаться - его продадут. Витором Роке интересуются многие команды. Если клуб не предоставит место Витору, нам придется искать другое решение. Либо он остаётся, либо уходит.

Сейчас никто не понимает, почему Хави не наигрывает Роке в стартовом составе и даже не общается с ним. Это неправильно", - сказал он в интервью RAC1.

В этом сезоне Роке провёл 310 минут в футболке "сине-гранатовых", и лишь дважды вышел на поле в стартовом составе.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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