Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Хави не разговаривает с Роке. 19-летний форвард Барселоны плакал из-за своего положения в клубе
Агент грозит уходом
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado
Витор Роке может покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно.
Как сообщает Mundo Deportivo, 19-летний нападающий настолько разочарован своим положением в каталонском клубе, что иногда плачет из-за сложившейся ситуации.
В то же время, агент Роке опроверг
"Мы выбрали "Барсу" вместо других клубов, где мы могли бы заработать вдвое больше денег. Если клуб решит, что он не cможет остаться - его продадут. Витором Роке интересуются многие команды. Если клуб не предоставит место Витору, нам придется искать другое решение. Либо он остаётся, либо уходит.
Сейчас никто не понимает, почему Хави не наигрывает Роке в стартовом составе и даже не общается с ним. Это неправильно", - сказал он в интервью RAC1.
В этом сезоне Роке провёл 310 минут в футболке "сине-гранатовых", и лишь дважды вышел на поле в стартовом составе.
Популярное сейчас
- Сабо: Глупое заявление Максимова. Его слова будут давить на психологию игроков
- Днепр-1 – Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 06.05.2024
- Победы Динамо и Шахтера, контрастные результаты Мудрика, Яремчука и Трубина. Главные новости за 5 мая
- Ла Лига. Жирона – Барселона 4:2. Довбик забивает и ассистирует, Порту выходит и коронует Реал Мадрид
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО