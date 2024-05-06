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СМИ: Хави все же может покинуть Барселону, но не по собственной воле
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Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта в конце апреля объявил о том, что Хави Эрнандес останется на посту главного тренера команды до конца своего контракта (2025 год). Появились сомнения относительно его будущего.
Если "Барселона" не выиграет второе место в Ла Лиге, руководство посчитает это провалом. Тогда состоится серьезный разговор, и не исключено, что только Хави может покинуть пост, но и тренер резервной команды Рафа Маркес.
Ожидается, что и состав команды претерпит изменения. Среди игроков, которые могут покинуть "Барселону" есть: Рональд Араухо, Френки де Йонг и Роберт Левандовский.
Сейчас испанский клуб занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги и имеет 73 очки, а на втором - "Жирона" с 74 баллами.
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