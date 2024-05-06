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Атлетик Бильбао хочет вернуть своего защитника, на котором заработал 65 миллионов евро
Эмерик Ляпорт может вернуться в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine
Зимой 2018 года защитник "Атлетик Бильбао" Эмерик Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" за 65 миллионов евро. Но испанцы не забыли о своем игроке и хотят его вернуть.
По информации издания Marca, "Атлетик" летом планирует договориться с "Аль-Насром", в котором сейчас играет Эмерик. Но футболист должен понять, что его зарплата в Испании будет существенно уступать той, которую он получает в Саудовской Аравии.
Ляпорт в этом сезоне Про-Лиги сыграл 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.
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