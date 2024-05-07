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Беллингем: Переход в Реал - лучшее, что со мной случалось

Испания

Джуд доволен своим выбором

Беллингем: Переход в Реал - лучшее, что со мной случалось

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем поделился своими впечатлениями от пребывания в мадридском клубе.

"Этот клуб - особенный. Подписание контракта с "Реалом" — лучшее, что со мной когда-либо случалось. Это главное событие 2023 года", - цитирует 20-летнего англичанина Laureus.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие 38 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 10 голевых передач.

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Реал (Мадрид) трансфер Джуд Беллингем
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Опубликовал: Александр Бураков
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