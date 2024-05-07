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Севилья является одним из клубов, которые следят за развитием событий с тренером Лестера Энцо Мареской
Об этом сообщает Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энца Мареска вернул "Лестер" в Премьер-лигу с первого раза и победил с "лисами" Чемпионшип. В ближайшие дни ожидаются первые переговоры относительно планов английского клуба на лето и будущего итальянского специалиста. Впрочем, тренер "Лестера" находится на радаре других клубов.
Считается, что "Севилья" хочет изменить собственный тренерский штаб и попрощаться с Кике Флоресом. Испанская команда присматривается к ситуации с Мареской, но за ним также следят другие клубы Европы. "Севилья" сохранила себе прописку в Ла Лиге, но не попадет в еврокубки на следующий сезон.
Добавим, что "Лестер" имеет проблемы с финансовым фэйр-плей и может столкнуться с отчислением очков в следующем сезоне, если его признают виновным.
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