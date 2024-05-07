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Ряд клубов Европы проявляют интерес к защитнику Барселоны

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Ряд клубов Европы проявляют интерес к защитнику Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У "Барселоны" есть проблемы с финансовым фэйр-плей и руководство клуба понимает, что летом придется распрощаться с некоторыми собственными игроками. Жуль Кунде, который не оставляет желания оставаться игроком каталонцев, является одним из самых перспективных футболистов и именно с ним могут расстаться в команде.

Француза высоко оценивают на международном уровне, хотя он играет не на своей привычной позиции, а на позиции правого защитника. К уже известным интересам "Челси", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед", к этим клубам теперь добавляются миланский "Интер" и "Ньюкасл". "Барселона" будет готова отпустить защитника, если за него поступит приемлемое предложение от покупателей. В то же время французский легионер имеет контракт с каталонцами до 2027 года и намерен продолжить карьеру на "Камп Ноу".

Добавим, что в этом сезоне Жуль Кунде провел 44 матча, где отметился 2 голами и 4 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Барселона Жюль Кунде
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
07.05.2024 в 12:21
Дай Бог, шоб эту куньдю продали, дай Бог.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
07.05.2024 в 12:21
Дай Бог, шоб эту куньдю продали, дай Бог.
Ответить
0
0

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