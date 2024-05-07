Мичел: Под руководством Хави Барселона играет как топ-клуб

Главный тренер "Жироны" Мичел высоко оценил проделанную работу своего коллеги из "Барселоны" Хави Эрнандеса.

"Наряду с "Реалом", "Барса является командой, которая больше всего владеет мячом (в Испании - прим.) и больше всего атакует. Вам может нравиться Хави или нет, но под его руководством "Барселона", без сомнения, играет как топ-клуб. Это узнаваемая "Барса", - приводит слова специалиста Barca Universal.