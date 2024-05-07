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Мичел: Под руководством Хави Барселона играет как топ-клуб
Наставник Цыганкова и Довбика поделился своим мнением
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел высоко оценил проделанную работу своего коллеги из "Барселоны" Хави Эрнандеса.
"Наряду с "Реалом", "Барса является командой, которая больше всего владеет мячом (в Испании - прим.) и больше всего атакует. Вам может нравиться Хави или нет, но под его руководством "Барселона", без сомнения, играет как топ-клуб. Это узнаваемая "Барса", - приводит слова специалиста Barca Universal.
Напомним, в прошлом туре Ла Лиги "Жирона" дома обыграла "Барселону" со счётом 4:2. Голом и ассистом в этом поединке отличился украинский нападающий Артём Довбик.
Michel: "Along Real Madrid, Barça are the team that have the most possession and attack the most. You may like Xavi more or less, but they do play like a big team, no doubt. It's a recognisable Barça." pic.twitter.com/OECNEBibQt— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 7, 2024
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