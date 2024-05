Мичел: Под руководством Хави Барселона играет как топ-клуб

Главный тренер "Жироны" Мичел высоко оценил проделанную работу своего коллеги из "Барселоны" Хави Эрнандеса.

Напомним, в прошлом туре Ла Лиги "Жирона" дома обыграла "Барселону" со счётом 4:2. Голом и ассистом в этом поединке отличился украинский нападающий Артём Довбик.

Michel: "Along Real Madrid, Barça are the team that have the most possession and attack the most. You may like Xavi more or less, but they do play like a big team, no doubt. It's a recognisable Barça." pic.twitter.com/OECNEBibQt