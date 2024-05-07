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Мичел: Под руководством Хави Барселона играет как топ-клуб

Испания

Наставник Цыганкова и Довбика поделился своим мнением

Мичел: Под руководством Хави Барселона играет как топ-клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел высоко оценил проделанную работу своего коллеги из "Барселоны" Хави Эрнандеса.

"Наряду с "Реалом", "Барса является командой, которая больше всего владеет мячом (в Испании - прим.) и больше всего атакует. Вам может нравиться Хави или нет, но под его руководством "Барселона", без сомнения, играет как топ-клуб. Это узнаваемая "Барса", - приводит слова специалиста Barca Universal.

Напомним, в прошлом туре Ла Лиги "Жирона" дома обыграла "Барселону" со счётом 4:2. Голом и ассистом в этом поединке отличился украинский нападающий Артём Довбик.

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Барселона Мичел Санчес Хави
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.05.2024 в 12:25
троллинг 81-го уровня
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Комментарии 4
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.05.2024 в 12:25
троллинг 81-го уровня
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Вarcelinius
07.05.2024 в 12:16
Не, ну, а шо? Жирона занимает 2 место, Барса 3 и пролетает мимо Суперкубка, чавика увольняют, Мичела приглашают. Чем не сюжет?
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Вarcelinius
07.05.2024 в 12:09
Ещё один подъё@ывает, ну. А может уже подмазывается?
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.05.2024 в 11:56
Це щоб не принизити власну перемогу над каліками з Барси
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