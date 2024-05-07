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Алейш Гарсия может перейти в топ-клуб Бундеслиги

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Алейш Гарсия может перейти в топ-клуб Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" в этом сезоне подарила сказку нейтральным болельщикам футбола, что в итоге принесло свои плоды - каталонский клуб впервые в истории примет участие в Лиге чемпионов. Одним из творцов этого успеха является Алейш Гарсия, который прекрасно проводит этот сезон. Имя полузащитника было одним из самых обсуждаемых в течение этой кампании, особенно много говорили о том, что игрока связывают с "Барселоной". Впрочем, первые шаги по трансферу делает не испанский клуб.

Алейш Гарсия может получить важное предложение от леверкузенского "Байера". Переговоры находятся на начальной стадии, но выгодное предложение немецкого клуба могло бы способствовать тому, чтобы сделка между двумя клубами состоялась как можно быстрее. Отступные за капитана "Жироны" составляют около 20 миллионов евро - сумма, близкая к той, которую могла бы предложить команда Хаби Алонсо.

Добавим, что Алейш Гарсия в этом сезоне провел 36 матчей, где отметился 3 голами и 6 передачами.

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Байер (Леверкузен) Жирона Алейш Гарсия
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Вarcelinius
07.05.2024 в 12:19
А как же ТОП-КЛУБ Барселона?
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
07.05.2024 в 12:19
А как же ТОП-КЛУБ Барселона?
Ответить
0
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