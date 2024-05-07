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Источник: Барселона отказалась от Феликса - клуб не интересует даже аренда

Испания

Португалец не входит в планы Хави

Источник: Барселона отказалась от Феликса - клуб не интересует даже аренда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жоау Фелиш, скорее всего, не будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.

Как сообщает издание Cadena SER, в стане "сине-гранатовых" изменили своё решение относительно португальского нападающего. Если раньше "Барса" была заинтересована в очередной аренде Феликса, то теперь клуб не против избавиться от игрока насовсем.

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Отмечается, что сам Жоау намерен остаться в "Барселоне", но его желание вряд ли будет удовлетворено.

В текущем сезоне Феликс провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 10-ю голами и 5-ю результативными передачами.

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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
07.05.2024 в 14:36
чавик своими ё@нутыми схемами Левандовски затупил, Феликса затупил, Роке... кто следующий? А может оно больное?
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Комментарии 2
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Вarcelinius
07.05.2024 в 14:36
чавик своими ё@нутыми схемами Левандовски затупил, Феликса затупил, Роке... кто следующий? А может оно больное?
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Вarcelinius
07.05.2024 в 14:30
Блъ, я уже начинаю ненавидеть Барселону. Ну как можно так поступать с такими игроками, как Феликс, ну? Это пздц блъ.. чавик, ты ЧМО конченное. Ты ни разу не тренер, тебе только с малышами работать. Урод блъ..
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