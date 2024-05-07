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Источник: Барселона отказалась от Феликса - клуб не интересует даже аренда
Португалец не входит в планы Хави
Getty Images/Global Images Ukraine
Жоау Фелиш, скорее всего, не будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.
Как сообщает издание Cadena SER, в стане "сине-гранатовых" изменили своё решение относительно португальского нападающего. Если раньше "Барса" была заинтересована в очередной аренде Феликса, то теперь клуб не против избавиться от игрока насовсем.
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Отмечается, что сам Жоау намерен остаться в "Барселоне", но его желание вряд ли будет удовлетворено.
В текущем сезоне Феликс провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 10-ю голами и 5-ю результативными передачами.
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