Источник: Барселона отказалась от Феликса - клуб не интересует даже аренда

Жоау Фелиш, скорее всего, не будет выступать за "Барселону" в следующем сезоне.

Как сообщает издание Cadena SER, в стане "сине-гранатовых" изменили своё решение относительно португальского нападающего. Если раньше "Барса" была заинтересована в очередной аренде Феликса, то теперь клуб не против избавиться от игрока насовсем.

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Отмечается, что сам Жоау намерен остаться в "Барселоне", но его желание вряд ли будет удовлетворено.

В текущем сезоне Феликс провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 10-ю голами и 5-ю результативными передачами.