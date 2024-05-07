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Жирона проявляет интерес к уругвайцу Лучано Родригесу
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того как "Жирона" обеспечила себе выступления в Лиге чемпионов, руководство клуба начало заниматься поиском игроков для усиления команды на следующий сезон. Каталонцы обратили внимание на "Ливерпуль Монтевидео" из уругвайской Примейры Апертуры.
"Жирона" проявляет интерес к Лучано Родригесу, который может играть как слева, так и справа в полузащите. Кроме того, каталонцам надо выдержать конкуренцию со стороны "Ривер Плейта", который также очень заинтересован в трансфере игрока. Руководство уругвайского "Ливерпуля" ожидает предложение в размере около 15 млн евро - сумму, которую "Жирона" еще не платила ни за одного игрока. Для сравнения, это вдвое превысило бы 7 млн евро за самое дорогое подписание в истории клуба, которое принадлежит Артему Довбику.
Добавим, что в этом сезоне Лучано Родригес провел 14 матчей и отметился 4 забитыми мячами.
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