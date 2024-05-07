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Сандро Росель: Я лучший президент в истории Барселоны

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Сандро Росель: Я лучший президент в истории Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сандро Росель считает себя лучшим руководителем "Барселоны" в истории команды.

"С учетом выигранных трофеев и лет пребывания на посту - я лучший президент в истории "Барселоны". Бартомеу - второй, а Лапорта - третий", - приводит слова Роселя Managing Barca.

Напомним, Росель находился во главе "сине-гранатовых" с 2010 по 2014 год. За этот период времени "Барса" завоевала Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги и два Кубка Испании.

В мае 2017 года Росель был обвинен в причастности к отмыванию 15 млн евро. Функционеру "светило" 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро, но в 2019 году он был оправдан судом и вышел на свободу.

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Источник: Барселона отказалась от Феликса - клуб не интересует даже аренда
Сандро Росель Барселона президент
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Опубликовал: Александр Бураков
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