Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сандро Росель: Я лучший президент в истории Барселоны
Решать фанатам клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Сандро Росель считает себя лучшим руководителем "Барселоны" в истории команды.
"С учетом выигранных трофеев и лет пребывания на посту - я лучший президент в истории "Барселоны". Бартомеу - второй, а Лапорта - третий", - приводит слова Роселя Managing Barca.
Напомним, Росель находился во главе "сине-гранатовых" с 2010 по 2014 год. За этот период времени "Барса" завоевала Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги и два Кубка Испании.
В мае 2017 года Росель был обвинен в причастности к отмыванию 15 млн евро. Функционеру "светило" 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро, но в 2019 году он был оправдан судом и вышел на свободу.
????????️ Sandro Rosell: “Putting trophies won and years in office, I’m the best president in FC Barcelona history.”— Managing Barça (@ManagingBarca) May 7, 2024
“Bartomeu is second & Laporta is third.” pic.twitter.com/a1f09T1Fob
Популярное сейчас
- Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро
- Милан нашёл замену для Жиру - клуб может оформить самый дорогой трансфер в своей истории
- Reuters: Семь государств ЕС придут на инаугурацию Путина, среди них - Франция
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО