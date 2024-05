Сандро Росель: Я лучший президент в истории Барселоны

Сандро Росель считает себя лучшим руководителем "Барселоны" в истории команды.

Напомним, Росель находился во главе "сине-гранатовых" с 2010 по 2014 год. За этот период времени "Барса" завоевала Лигу чемпионов, два титула Ла Лиги и два Кубка Испании.

В мае 2017 года Росель был обвинен в причастности к отмыванию 15 млн евро. Функционеру "светило" 11 лет тюремного заключения и штраф в размере 59 млн евро, но в 2019 году он был оправдан судом и вышел на свободу.

????????️ Sandro Rosell: “Putting trophies won and years in office, I’m the best president in FC Barcelona history.”



“Bartomeu is second & Laporta is third.” pic.twitter.com/a1f09T1Fob