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Президент Хетафе - о будущем Гринвуда: МЮ готов продать своего игрока

Испания

22-летний вингер может остаться в испанском клубе

Президент Хетафе - о будущем Гринвуда: МЮ готов продать своего игрока

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

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Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд может остаться в испанском клубе после окончания аренды.

"Да, "Ман Юнайтед" готов продать Гринвуда, если получит хорошее предложение. Он может остаться с нами еще на год, посмотрим, что будет дальше".

На счету Мейсона 10 голов и 6 ассистов в 32 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.

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Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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