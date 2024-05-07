Президент Хетафе - о будущем Гринвуда: МЮ готов продать своего игрока

Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд может остаться в испанском клубе после окончания аренды.

"Да, "Ман Юнайтед" готов продать Гринвуда, если получит хорошее предложение. Он может остаться с нами еще на год, посмотрим, что будет дальше".

На счету Мейсона 10 голов и 6 ассистов в 32 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.