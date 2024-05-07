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Президент Хетафе - о будущем Гринвуда: МЮ готов продать своего игрока
22-летний вингер может остаться в испанском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Президент "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд может остаться в испанском клубе после окончания аренды.
"Да, "Ман Юнайтед" готов продать Гринвуда, если получит хорошее предложение. Он может остаться с нами еще на год, посмотрим, что будет дальше".
На счету Мейсона 10 голов и 6 ассистов в 32 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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