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Форвард Реал Бетиса выбыл на несколько месяцев из-за травмы
Седрик Бакамбу вскоре будет прооперирован
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реал Бетиса" Седрик Бакамбу пропустит остаток сезона из-за травмы сухожилия правой ноги. 33-летний игрок во вторник, 7 мая, будет прооперирован.
Бакамбу получил повреждение во время матча против "Севильи" (1:1), который состоялся две недели назад. Ожидается, что он будет отсутствовать около четырех-пяти месяцев, что исключает его участие в этом сезоне Ла Лиги.
Седрик зимой 2024 года присоединился к испанскому клубу из "Галатасарая". За это время он сыграл 4 матча в высшем дивизионе Испании.
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