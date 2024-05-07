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Форвард Реал Бетиса выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Испания

Седрик Бакамбу вскоре будет прооперирован

Форвард Реал Бетиса выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реал Бетиса" Седрик Бакамбу пропустит остаток сезона из-за травмы сухожилия правой ноги. 33-летний игрок во вторник, 7 мая, будет прооперирован.

Бакамбу получил повреждение во время матча против "Севильи" (1:1), который состоялся две недели назад. Ожидается, что он будет отсутствовать около четырех-пяти месяцев, что исключает его участие в этом сезоне Ла Лиги.

Седрик зимой 2024 года присоединился к испанскому клубу из "Галатасарая". За это время он сыграл 4 матча в высшем дивизионе Испании.

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Бетис (Севилья) Седрик Бакамбу
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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