Форвард Реал Бетиса выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Нападающий "Реал Бетиса" Седрик Бакамбу пропустит остаток сезона из-за травмы сухожилия правой ноги. 33-летний игрок во вторник, 7 мая, будет прооперирован.

Бакамбу получил повреждение во время матча против "Севильи" (1:1), который состоялся две недели назад. Ожидается, что он будет отсутствовать около четырех-пяти месяцев, что исключает его участие в этом сезоне Ла Лиги.

Седрик зимой 2024 года присоединился к испанскому клубу из "Галатасарая". За это время он сыграл 4 матча в высшем дивизионе Испании.