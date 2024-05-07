Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять.

"Мой отец всегда носил дома футболку "Реала" с 5-м номером Зинедина Зидана. Это довольно интересно, потому что история перекрутилась, и он подарил ее мне, когда я подписал контракт летом.

Я спрашивал его, чья это футболка, а он отвечал, что когда я вырасту, мы увидим его на YouTube. Теперь я ношу номер 5, это замечательная история", - признался Беллингем в интервью УЕФА перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Баварии".