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Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять
Трогательная история
Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять.
"Мой отец всегда носил дома футболку "Реала" с 5-м номером Зинедина Зидана. Это довольно интересно, потому что история перекрутилась, и он подарил ее мне, когда я подписал контракт летом.Читайте такжеРеал Мадрид – Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Я спрашивал его, чья это футболка, а он отвечал, что когда я вырасту, мы увидим его на YouTube. Теперь я ношу номер 5, это замечательная история", - признался Беллингем в интервью УЕФА перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Баварии".
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