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Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять

Испания

Трогательная история

Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

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Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем рассказал, почему он выбрал футболку с номером пять.

"Мой отец всегда носил дома футболку "Реала" с 5-м номером Зинедина Зидана. Это довольно интересно, потому что история перекрутилась, и он подарил ее мне, когда я подписал контракт летом.

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Я спрашивал его, чья это футболка, а он отвечал, что когда я вырасту, мы увидим его на YouTube. Теперь я ношу номер 5, это замечательная история", - признался Беллингем в интервью УЕФА перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против "Баварии".

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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