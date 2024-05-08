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Немецкие великаны старого Мадрида: абиссинец, белокурый ангел и забытый товарищ Сантьяго Бернабеу

Испания
Обновлено

У "Реала" давняя любовь к немцам

Немецкие великаны старого Мадрида: абиссинец, белокурый ангел и забытый товарищ Сантьяго Бернабеу

Фото: realmadrid.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Содержание

Поляк

А может, и не поляк, а еврей; есть разные версии.

В любом случае, звали его Вальтер Росицкий, и он был среди первых, кто перешел в Мадрид из "Барселоны".

Не удивляйтесь: на улице был 1913 год, и ни о каком Класико речь не шла. Даже "Реал" еще не был "Реалом" - этот статус король ему подарит в 1920-м.

Тем не менее, пресса уже тогда о футболе писала, и La Vanguardia называла Росицкого "столпом полузащиты" "Барселоны" в течение двух сезонов, когда уроженец Гамбурга сыграл 50 матчей и забил 5 голов.

В Мадрид Росицкий перешел за еще большей славой, но не сложилось — началась Первая мировая, его призвали.

Единственное "достижение" в столице - еще раз попал в газеты после спарринга с Пехотной академией в конце 1913-го. Король Альфонс тогда заинтересовался легионером и несколько минут с ним разговаривал.

"После беседы с королем я понял, что он знает немецкий лучше меня", - записали слова Росицкого репортеры.

Больше Испанию он не видел, хотя выжил и в Первой мировой, и во Второй, а умер в 1953-м владельцем магазина, торговавшего маслом и маргарином.

Соседи рассказывали, что уже стариком он очень гордился выступлениями за "Сливочных" бок о бок с доном Сантьяго Бернабеу, который в начале 50-х стал европейской знаменитостью; рассказывал о нем истории. Увы, их не записали — Германия только поднималась из руин, ей было не до старого Вальтера.

Поп-звезда

На самом деле "Реал" не хотел Гюнтера Нетцера. Он хотел Йохана Кройфа.

Мадридцы даже договорились с "Аяксом" о трансфере, но жестоко ошиблись, поскольку гений считал это неуважением, и с тех пор смотрел только в сторону "Барселоны".

Ну, а вообще лето-1973 было историческим для Ла Лиги, ведь это тогда власти сняли десятилетний запрет на трансферы иностранцев, который ввели после провала на ЧМ-1962. Клубы так ждали этого момента, что за полгода в лигу влились 59 легионеров, на которые потратили 300 млн песет.

Больше всего - 120 млн - "Барса" выложила за Кройфа, и это до сих пор главное соглашение в клубной истории.

Тем временем "Реал" за альтернативой поехал в "Гладбах", где Гюнтеру Нетцеру в его 28 лет стало слишком тесно.

"Да, я был первой поп-звездой немецкого футбола. Я понимал, что должен бегать, но делал это неохотно, особенно без мяча. Я заботился о том, чтобы хорошо играть, и зрителю не было скучно”.

С таким кредо Нетцер выиграл две Бундеслиги в 1969 и 1970 годах, становился лучшим игроком Евро-1972 и забил 10 голов прямыми ударами с угловых.

Впрочем, еще больше определяли Гюнтера его длинные белые волосы, шикарная одежда; Феррари, которую он рекламировал; расположение канцлера Вилли Брандта и миллион любовниц — в том числе сверхпопулярная актриса Эльке Зоммер.

Он не прятал свои загулы – наоборот, купил модный ночной клуб Lover's Lane, где "спаивал" половину Бундеслиги.

"Почему я пошел в "Реал"? Ради денег. Я попросил 350 тысяч марок зарплаты, и дон Бернабеу сначала отказался, ведь это было больше, чем зарабатывала половина команды. В конце концов мы сошлись на 295 тысячах в год”.

Нетцер всегда и везде говорил в лоб; даже стариком во время ЧМ-2010 мог легко "наехать" на журналиста - мол, я эстет, а ты никто.

Ему все прощали за невиданный арсенал передач — коротких и длинных, резаных и силовых.

Ну, и еще за яркие голы, как в финале Кубка Германии-73, когда он уже в статусе будущего игрока "Реала" сначала отказался играть, а когда вышел на дополнительное время, то немедленно создал шедевр.

Неудивительно, что в Мадриде от гигантских стоп Нетцера 47 размера ждали того же.

Дождались ли? Скорее, нет. Особенно в первый сезон, который немецкий свободный художник начал с незабитого пенальти Андресу Мендьете – отцу Гаиски; далее 0:5 с "Барсой" Кройфа, итоговое 8-е место в Ла Лиге. Единственный плюс – победа в Кубке, где у каталонцев удалось взять реванш – 4:0.

Параллельно боссы "Реала" натурально прятали Нетцера от анафемы. Католическая церковь имела огромную власть при Франко, а холостой Гюнтер жил с некой Ханнелор Гирулат. Чтобы это объяснить, в клубе ее оформили секретаршей.

Лишь с приходом другого, еще более странного немца Нетцер задышал в Мадриде свободнее.

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Гюнтер Нетцер и дизайнерка Ханнелор. Фото: welt.de

Коммунист

Его называли Красный Пауль и говорили, что родился на неправильной стороне Берлинской стены.

Он скрывался от призыва и ушел в армию только когда увидел, как полиция расклеивает его фото с подписью "Разыскивается преступник".

Он забил единственный гол Германии в финале юношеского Евро, на что ему сказали подстричься, чтобы стать похожим на человека.

Да, молодой Пауль Брайтнер был колоритной персоной. Идолом контркультуры его называла пресса, а он, довольный, фотографировался с цитатником Мао Цзэдуном и плакатами с Че Геварой.

"Меня учили задавать вопросы", — сказал он однажды. “Когда я начинал в 1970 году, футболисты должны были делать все, что им говорили тренеры. Никто не спрашивал "почему" и не говорил "нет". Это был шок для клуба, людей и печати. Мой имидж оттуда, но также я был частью "68-х" в Германии. В сознании студентов произошла революция, и я почувствовал себя их частью”.

Не судите слишком строго — он был таким талантливым, что, несмотря на весь протест, не терял места в старте сверхмощных Бундестим и “Баварии”.

Более того, в финале ЧМ-1974 это Брайтнер вызвался бить пенальти, без которого не было бы победы над Нидерландами.

То, что такой игрок согласился перейти в Реал, который тогда связывали с последним диктатором-фашистом в Европе, шокировало не только немцев, но и испанцев. Как? Куда? Почему?!

Но Брайтнера словно подменили. Никакой больше политики – в 23 года он купил роскошный дом под Мадридом, завел семью, начал часто мелькать в рекламе, за что табачный гигант даже подарил ему Maserati. Также снялся в спагетти-вестерне "Просчет лейтенанта Слейда".

Ну, еще он играл футбол на глазах у ненавистного всем левым Франко — и делал это почти идеально.

Бернабеу в том же 74-м привез еще и нового тренера Милана Милянича, и когда мозг “Црвены Звезды” поставил Брайтнера в полузащиту в пару к Нетцеру - “Реал” немедленно выиграл Ла Лигу, привезя на финишу конкурентам 8 очков, а в финале Кубка одолел "Атлетико" по пенальти.

Также Мадрид торжествовал в Ла Лиге и в 1976-м — и ко всему создал незабываемый камбек в КЕЧ, где сначала проиграл "Дерби Каунти" 1:4, а затем победил 5:1. Лишь в полуфинале тех "Сливочных" остановила "Бавария" с Гердом Мюллером во главе.

Дель Боске, Пирри, Сантильяна, Камачо, даже Амансио еще был в строю — это была великая команда.

Бернабеу сдуру разрушил ее, разменяв стареющего Нетцера на Хеннинга Йенсена - и уже в сезоне-1977 "Реал" финишировал аж 11-м.

Тогда же Брайтнер, несмотря на болтовню о классовом неравенстве, начал искать еще места, где хорошо платят, и его познакомили с магнатом Гюнтером Мастом, владельцем Jägermeister и брауншвейгского "Айнтрахта". Туда он и перешёл летом 1977-го.

Само собой, он еще сто раз скандалил до конца карьеры; даже сбрил свою иконическую бороду, за которую его прозвали "абиссинцем".

Только по поводу "Реала" Пауль никогда не выпендривался — наоборот, вспоминал почти с религиозным благоговением: "Это да, я пережил 15 месяцев чистого фашизма при Франко: с похищениями, убийствами. Но если "Реал" хочет тебя, то ты пойдешь туда в любую минуту, даже пешком".

Хранитель

Теперь понимаете, почему в 70-е "Реал" называли викингами? За него постоянно играли высокие ребята с Севера.

И даже когда Брайтнера продали, без немцев Мадрид не остался, ведь пришел Ули Штилике - опорный хавбек "Гладбаха", выигравшей три подряд Бундеслиги.

Конечно, были и еще новички летом 77-го — Кике Вольфф и Хуанито, но именно Штилике был последним, кого уже смертельно больной Сантьяго Бернабеу ездил смотреть лично — и это был матч “Гладбаха” против “Динамо” в КЕЧ, где немцы выиграли 2:0.

“Меня очень удивило и смутило, когда мне сказали, что за мной приехал лично Бернабеу. Вы не представляете, какой у него был авторитет”

Уже в Мадриде Ули отблагодарил за доверие и пахал, как никто; даже забил 13 голов с позиции центрхава в свой дебютный сезон.

Ну, а в дальнейшем Штилике в основном исполнял атакующего либеро — делал, что было нужно, постепенно став в Мадриде кем-то вроде хранителя традиций. Он пришел еще в команду Дель Боске и Пирри, а ушел, когда расцвела пятерка Бутрахеньо.

И нет, не имел Штилике успеха у актрис, как Нетцер, и не делал политических кульбитов, как Брайтнер — он играл в футбол и больше ничего.

Более того, именно Ули был ближе всех к победе в КЕЧ, но на финал-1981 с "Ливерпулем" они с Каннингемом вышли травмированными.

“В 1978, 1979 и 1980 годах мы были чемпионами Испании. То есть, у нас было три хороших года. Но в конце сезона-1979 ушли три основных игрока: Хуан Соль, Кике Вольфф и Хеннинг Йенсен. Еще через год капитан команды Пирри едет в Мексику, и Роберто Мартинес тоже уходит – хотя он не был игроком старта, но имел много личности, его слышали в раздевалке.

За три года мы потеряли почти половину команды и не заменили их игроками того же масштаба. К тому же Дон Сантьяго умер в 1978 году во время чемпионата мира в Аргентине, и Луис де Карлос, его преемник, не желал тратить больше денег клуба. Мы проиграли тот финал не из-за травм, бросьте".

С такой вот холодной головой Штилике отбегал за "Реал" 288 матчей, забил 47 голов и 4 раза подряд признавался лучшим легионером Ла Лиги.

Его прощальной игрой стал финал Кубка УЕФА-1985, где Мадрид разбил "Фехервар". Штилике, как обычно, 90 минут носил пианино, на котором играли Хуанито, Сантильяна, Бутрахеньо, Мичел, Вальдано.

Как-то Роберто Карлос сдуру ляпнул, что не знает никакого Штилике — и немедленно отгреб от фанатов "Реала". Ули, может, и не суперзвезда, но все отдал клубу.

Мститель

Ну, а этого трансфера вообще не должно было быть.

Бернд Шустер с 1980 года играл за "Барселону", которая заплатила за него "Кельну" более миллиона долларов.

Конечно, они окупились — в начале Бернд был эффективнее Марадоны. В 1982-м он выиграл Кубок кубков, хотя и пропустил финал из-за безумного подката Гойкоечеа, а уже в 1985-м вместе со Стивом Арчибальдом привел "Барсу" к первому за 11 лет трофею Ла Лиги.

Несмотря на домыслы, они никогда не конфликтовали с Диего и даже жили в одной комнате перед матчами.

“Это было очень смешно, ведь я встаю ранним утром, а Диего в это время только добирался до номера. Моей задачей часто было разбудить его на тренировку, и это было непросто”.

Ну, а в "Реале" Шустер оказался во-первых из-за жены Габи, которая агрессивно врывалась в кабинеты, как только ее мужа "слишком рано" меняли.

Во-вторых, из-за реакции на замену в финале КЕЧ против "Стяуа", когда Бернд просто сел в машину и уехал из Севильи. За это его на год (!) исключили из состава.

Ну, и, наконец, из-за налогов. Весной 1988 года оказалось, что "Барса" подписывала с игроками одни контракты, а в налоговую приносила совсем другие. И кто должен был заплатить в казну разницу? Президент Нуньес настаивал, что игроки. Шустер возглавил команду, которая на специально собранной пресс-конференции во всем обвинила боссов.

Позор, короче — и это тогда Шустера выгнали из клуба, а он ради мести подписался в "Реале", который и без него выглядел лучшей командой Испании.

“Мне позвонил Лео Бенхаккер, тренер Мадрида, и он сказал: "Тебе нужно приехать в "Реал", и мы выиграем Кубок чемпионов.

Конечно, я знаю, что это был неприятный выбор для фанатов "Барселоны", но мне лично было очень интересно перейти в большую команду, которая выигрывает титулы. К тому же, адаптация была легкой, товарищи по команде были очень хорошими, а в клубе царил другой менталитет — менталитет обязательных побед”.

Собственно, этим они и занимались — два чемпионства в 1988-90 годах, один Кубок короля.

Только в КЕЧ дела не пошли, поскольку там созрел "Милан" Арриго Сакки, и "Реал" из турнира выбил лично Карло Анчелотти — вероятно, лучшим ударом в карьере.

А что Шустер? Он забил за "Реал" 16 голов в 84 матчах, и боссы посчитали, что этого мало, нужно делать ставку на молодых.

Вероятно, тем они еще продолжили "Ангелу" карьеру, ведь теперь он пошел мстить уже в "Атлетико" - и снова имел успех, выиграл у "Реала" два Кубка, прежде чем успокоиться и уйти на пенсию вторым в истории, кто играл за все три испанские гранды.

“Мне звонили даже продюсеры из Голливуда, хотели снять фильм о моей жизни. Я отказался, потому что это уже слишком. Ко мне и так подходят фаны и говорят, типа, мне нравится, что ты играл за "Барсу", "Реал" и "Атлетико", но, черт, это никогда не было моей идеей. Я просто жил жизнь и принимал решения в зависимости от складывавшихся обстоятельств — и вот что из этого получилось”.

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