Немецкие великаны старого Мадрида: абиссинец, белокурый ангел и забытый товарищ Сантьяго Бернабеу

А может, и не поляк, а еврей; есть разные версии.

В любом случае, звали его Вальтер Росицкий, и он был среди первых, кто перешел в Мадрид из "Барселоны".

Не удивляйтесь: на улице был 1913 год, и ни о каком Класико речь не шла. Даже "Реал" еще не был "Реалом" - этот статус король ему подарит в 1920-м.

Тем не менее, пресса уже тогда о футболе писала, и La Vanguardia называла Росицкого "столпом полузащиты" "Барселоны" в течение двух сезонов, когда уроженец Гамбурга сыграл 50 матчей и забил 5 голов.

В Мадрид Росицкий перешел за еще большей славой, но не сложилось — началась Первая мировая, его призвали.

Единственное "достижение" в столице - еще раз попал в газеты после спарринга с Пехотной академией в конце 1913-го. Король Альфонс тогда заинтересовался легионером и несколько минут с ним разговаривал.

Больше Испанию он не видел, хотя выжил и в Первой мировой, и во Второй, а умер в 1953-м владельцем магазина, торговавшего маслом и маргарином.

Соседи рассказывали, что уже стариком он очень гордился выступлениями за "Сливочных" бок о бок с доном Сантьяго Бернабеу, который в начале 50-х стал европейской знаменитостью; рассказывал о нем истории. Увы, их не записали — Германия только поднималась из руин, ей было не до старого Вальтера.

На самом деле "Реал" не хотел Гюнтера Нетцера. Он хотел Йохана Кройфа.

Мадридцы даже договорились с "Аяксом" о трансфере, но жестоко ошиблись, поскольку гений считал это неуважением, и с тех пор смотрел только в сторону "Барселоны".

Ну, а вообще лето-1973 было историческим для Ла Лиги, ведь это тогда власти сняли десятилетний запрет на трансферы иностранцев, который ввели после провала на ЧМ-1962. Клубы так ждали этого момента, что за полгода в лигу влились 59 легионеров, на которые потратили 300 млн песет.

Больше всего - 120 млн - "Барса" выложила за Кройфа, и это до сих пор главное соглашение в клубной истории.

Тем временем "Реал" за альтернативой поехал в "Гладбах", где Гюнтеру Нетцеру в его 28 лет стало слишком тесно.

С таким кредо Нетцер выиграл две Бундеслиги в 1969 и 1970 годах, становился лучшим игроком Евро-1972 и забил 10 голов прямыми ударами с угловых.

Впрочем, еще больше определяли Гюнтера его длинные белые волосы, шикарная одежда; Феррари, которую он рекламировал; расположение канцлера Вилли Брандта и миллион любовниц — в том числе сверхпопулярная актриса Эльке Зоммер.

Он не прятал свои загулы – наоборот, купил модный ночной клуб Lover's Lane, где "спаивал" половину Бундеслиги.

Нетцер всегда и везде говорил в лоб; даже стариком во время ЧМ-2010 мог легко "наехать" на журналиста - мол, я эстет, а ты никто.

Ему все прощали за невиданный арсенал передач — коротких и длинных, резаных и силовых.

Ну, и еще за яркие голы, как в финале Кубка Германии-73, когда он уже в статусе будущего игрока "Реала" сначала отказался играть, а когда вышел на дополнительное время, то немедленно создал шедевр.

Неудивительно, что в Мадриде от гигантских стоп Нетцера 47 размера ждали того же.

Дождались ли? Скорее, нет. Особенно в первый сезон, который немецкий свободный художник начал с незабитого пенальти Андресу Мендьете – отцу Гаиски; далее 0:5 с "Барсой" Кройфа, итоговое 8-е место в Ла Лиге. Единственный плюс – победа в Кубке, где у каталонцев удалось взять реванш – 4:0.

Параллельно боссы "Реала" натурально прятали Нетцера от анафемы. Католическая церковь имела огромную власть при Франко, а холостой Гюнтер жил с некой Ханнелор Гирулат. Чтобы это объяснить, в клубе ее оформили секретаршей.

Лишь с приходом другого, еще более странного немца Нетцер задышал в Мадриде свободнее.

Его называли Красный Пауль и говорили, что родился на неправильной стороне Берлинской стены.

Он скрывался от призыва и ушел в армию только когда увидел, как полиция расклеивает его фото с подписью "Разыскивается преступник".

Он забил единственный гол Германии в финале юношеского Евро, на что ему сказали подстричься, чтобы стать похожим на человека.

Да, молодой Пауль Брайтнер был колоритной персоной. Идолом контркультуры его называла пресса, а он, довольный, фотографировался с цитатником Мао Цзэдуном и плакатами с Че Геварой.

Не судите слишком строго — он был таким талантливым, что, несмотря на весь протест, не терял места в старте сверхмощных Бундестим и “Баварии”.

The greatest photo of any footballer ever. Paul Breitner in his living room in front of a picture of Chairman Mao pic.twitter.com/SYb5uwPqLT