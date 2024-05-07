Барселона интересуется 19-летним вингером Брюгге

"Барселона" летом хочет подписать талантливого вингера "Брюгге" Антонио Нуса.

По информации издания Football-Espana, испанцы уже некоторое время наблюдают за игрой 19-летнего футболиста. Но "Барселоне" придется продать некоторых игроков, а уже потом договариваться о трансфере с "Брюгге".

Антонио за свой клуб во всех турнирах этого сезона провел 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.