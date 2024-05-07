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Барселона интересуется 19-летним вингером Брюгге

Испания

Но испанцам придется продать некоторых игроков

Барселона интересуется 19-летним вингером Брюгге

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" летом хочет подписать талантливого вингера "Брюгге" Антонио Нуса.

По информации издания Football-Espana, испанцы уже некоторое время наблюдают за игрой 19-летнего футболиста. Но "Барселоне" придется продать некоторых игроков, а уже потом договариваться о трансфере с "Брюгге".

Антонио за свой клуб во всех турнирах этого сезона провел 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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