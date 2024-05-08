Защитник Атлетико может перейти в Астон Виллу на правах свободного агента

Защитник "Атлетико Мадрид", Марио Эрмосо, летом может перейти в "Астон Виллу" на правах свободного агента.

Контракт с испанцем действует до 30 июня 2024 года. Марио в это время может вести переговоры с другими командами.

Бирмингемская команда хочет предложить контракт до лета 2028-го года с зарплатой 5 млн евро в год, сообщает инсайдер Никола Скира.

Напомним, что Марио Эрмосо в нынешнем сезоне Ла Лиги провел 27 матчей и отдал один ассист. Также в составе "матрасников провел 9 матчей в Лиге Чемпионов, забил один гол и отдал один ассист.