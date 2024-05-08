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Опытный голкипер покинет Бетис этим летом
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бетис" в этом сезоне еще не оставляет шансы зацепиться за еврокубки. Впрочем, некоторые игроки могут покинуть команду этим летом.
Клаудио Браво покинет "Бетис" в статусе свободного агента в конце сезона. Бывший голкипер "Барселоны" и "Манчестер Сити" пока не планирует возвращаться в Чили. Стоит отметить, что в течение этого сезона 41-летнего вратаря вытеснил из основного состава португалец Руи Силва.
????⚪️???????? Claudio Bravo will leave Real Betis as free agent at the end of the season, ready for new chapter.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2024
Former Barça and Man City goalkeeper has no plans to return to Chile at the moment. pic.twitter.com/959uiRP8v1
Добавим, что Клаудио Браво в этой кампании провел 9 матчей, из них 2 поединка сыграл на ноль.
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