Опытный голкипер покинет Бетис этим летом

"Бетис" в этом сезоне еще не оставляет шансы зацепиться за еврокубки. Впрочем, некоторые игроки могут покинуть команду этим летом.

Клаудио Браво покинет "Бетис" в статусе свободного агента в конце сезона. Бывший голкипер "Барселоны" и "Манчестер Сити" пока не планирует возвращаться в Чили. Стоит отметить, что в течение этого сезона 41-летнего вратаря вытеснил из основного состава португалец Руи Силва.

