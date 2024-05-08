Карвахаль: Винисиус стал лучше во всём. Сейчас он один из лучших в мире

Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль отметил прогресс своего одноклубника Винисиуса Жуниора.

"Винисиус стал лучше во всём. В завершении атак, в физической подготовке, он научился зрелости во время игры, как атаковать на пространстве... Он это показывает. Он много работает за пределами Вальдебебаса (база "сливочных" - прим.), и всё это делает его одним из лучших в мире. Надеюсь, он поможет нам пройти дальше (в Лиге чемпионов - прим.)", - приводит слова латераля Marca.