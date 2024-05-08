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Карвахаль: Винисиус стал лучше во всём. Сейчас он один из лучших в мире
Ветеран "сливочных" высказался о Винисиусе
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник мадридского "Реала" Дани Карвахаль отметил прогресс своего одноклубника Винисиуса Жуниора.
"Винисиус стал лучше во всём. В завершении атак, в физической подготовке, он научился зрелости во время игры, как атаковать на пространстве... Он это показывает. Он много работает за пределами Вальдебебаса (база "сливочных" - прим.), и всё это делает его одним из лучших в мире. Надеюсь, он поможет нам пройти дальше (в Лиге чемпионов - прим.)", - приводит слова латераля Marca.
В нынешнем сезоне Винисиус провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 9 ассистами.
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