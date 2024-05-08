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Стоимость 220 тысяч фунтов стерлингов. Первый контракт Месси выставили на аукцион
Лондонский международный аукционный дом Bonhams проводит торги
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
Салфетка, на которой была неофициально написана первая сделка Лионеля Месси с "Барселоной", выставлена на аукцион. Ожидается, что она будет продана за 220 000 фунтов стерлингов ($274 550).
Лондонский международный аукционный дом Bonhams проводит торги до 17 мая. Продавцом выступает агент аргентинского футболиста Горацио Гальоли.
Соглашение было достигнуто 14 декабря 2000 года, когда 13-летний Месси уже поразил своими способностями во время двухнедельного испытания в "Барселоне". Однако, клуб колебался с подписанием контракта с таким юным игроком, который к тому же не был европейцем.
Директор "Барселоны" Карлес Рексач понимал, что рискует потерять талантливого футболиста, ведь другие клубы, включая "Реал Мадрид", также проявляли к нему интерес.
Чтобы не терять время, Рексач написал текст первого контракта на салфетке. Именно на ней Месси и представители "Барселоны" поставили свои подписи, закрепив соглашение.
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