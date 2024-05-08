  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стоимость 220 тысяч фунтов стерлингов. Первый контракт Месси выставили на аукцион
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стоимость 220 тысяч фунтов стерлингов. Первый контракт Месси выставили на аукцион

Испания

Лондонский международный аукционный дом Bonhams проводит торги

Стоимость 220 тысяч фунтов стерлингов. Первый контракт Месси выставили на аукцион

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Салфетка, на которой была неофициально написана первая сделка Лионеля Месси с "Барселоной", выставлена на аукцион. Ожидается, что она будет продана за 220 000 фунтов стерлингов ($274 550).

Лондонский международный аукционный дом Bonhams проводит торги до 17 мая. Продавцом выступает агент аргентинского футболиста Горацио Гальоли.

Соглашение было достигнуто 14 декабря 2000 года, когда 13-летний Месси уже поразил своими способностями во время двухнедельного испытания в "Барселоне". Однако, клуб колебался с подписанием контракта с таким юным игроком, который к тому же не был европейцем.

Директор "Барселоны" Карлес Рексач понимал, что рискует потерять талантливого футболиста, ведь другие клубы, включая "Реал Мадрид", также проявляли к нему интерес.

Чтобы не терять время, Рексач написал текст первого контракта на салфетке. Именно на ней Месси и представители "Барселоны" поставили свои подписи, закрепив соглашение.

По теме
yellow-arrow
СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной
yellow-arrow
Карвахаль: Винисиус стал лучше во всём. Сейчас он один из лучших в мире
yellow-arrow
К полузащитнику Ренна проявляют интерес несколько клубов Европы
Лионель Месси Барселона Карлес Рексач
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости