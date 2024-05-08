Стоимость 220 тысяч фунтов стерлингов. Первый контракт Месси выставили на аукцион

Салфетка, на которой была неофициально написана первая сделка Лионеля Месси с "Барселоной", выставлена на аукцион. Ожидается, что она будет продана за 220 000 фунтов стерлингов ($274 550).

Лондонский международный аукционный дом Bonhams проводит торги до 17 мая. Продавцом выступает агент аргентинского футболиста Горацио Гальоли.

Соглашение было достигнуто 14 декабря 2000 года, когда 13-летний Месси уже поразил своими способностями во время двухнедельного испытания в "Барселоне". Однако, клуб колебался с подписанием контракта с таким юным игроком, который к тому же не был европейцем.

Директор "Барселоны" Карлес Рексач понимал, что рискует потерять талантливого футболиста, ведь другие клубы, включая "Реал Мадрид", также проявляли к нему интерес.

Чтобы не терять время, Рексач написал текст первого контракта на салфетке. Именно на ней Месси и представители "Барселоны" поставили свои подписи, закрепив соглашение.