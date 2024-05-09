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Барселона продлила контракт с Кубарси. Отступные вундеркинда - 500 млн евро
Ещё как минимум на три года - в "Барсе"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" официально объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.
Срок нового соглашение между сторонами рассчитан до 30 июня 2027 года.
Также в новом контракте Кубарси прописана сумма отступных в размере 500 млн евро.
В январе Кубарси исполнилось 17 лет. В этом же месяце он дебютировал за основную команду "сине-гранатовых". С того периода времени Пау принял участие 20 матчах во всех турнирах (17 выходов в стартовом составе, без результативных действий).
✍️ PAU CUBARSÍ— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2024
???? 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣ ❤️ pic.twitter.com/IfSmtWoqDS
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