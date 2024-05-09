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Барселона продлила контракт с Кубарси. Отступные вундеркинда - 500 млн евро

Испания

Ещё как минимум на три года - в "Барсе"

Барселона продлила контракт с Кубарси. Отступные вундеркинда - 500 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.

Срок нового соглашение между сторонами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Также в новом контракте Кубарси прописана сумма отступных в размере 500 млн евро.

В январе Кубарси исполнилось 17 лет. В этом же месяце он дебютировал за основную команду "сине-гранатовых". С того периода времени Пау принял участие 20 матчах во всех турнирах (17 выходов в стартовом составе, без результативных действий).

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Барселона контракт Пау Кубарси
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
09.05.2024 в 15:23
Хлопець звичайно може вирости в гарного захисника. Але при умові якщо буде поетапно допускатися до великих ігор щоб не згорів. Бо і в Ель-Класіко вже привіз, із ЖКХ вдома був не на висоті. А проти Жирони разом із Кунде та Араухо також видав жахливий матч
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
09.05.2024 в 15:23
Хлопець звичайно може вирости в гарного захисника. Але при умові якщо буде поетапно допускатися до великих ігор щоб не згорів. Бо і в Ель-Класіко вже привіз, із ЖКХ вдома був не на висоті. А проти Жирони разом із Кунде та Араухо також видав жахливий матч
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