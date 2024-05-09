Барселона продлила контракт с Кубарси. Отступные вундеркинда - 500 млн евро

"Барселона" официально объявила о продлении контракта с защитником Пау Кубарси.

Срок нового соглашение между сторонами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Также в новом контракте Кубарси прописана сумма отступных в размере 500 млн евро.

В январе Кубарси исполнилось 17 лет. В этом же месяце он дебютировал за основную команду "сине-гранатовых". С того периода времени Пау принял участие 20 матчах во всех турнирах (17 выходов в стартовом составе, без результативных действий).