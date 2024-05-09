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Чуамени рискует пропустить финал Лиги чемпионов

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Чуамени рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

Полузащитник "Реала" Орельен Чуамени получил травму во время победы над "Баварией" (2:1) в полуфинале Лиги чемпионов, что ставит под сомнение его участие в финале турнира.

Сегодня, 9 мая, игрок прошел медицинский осмотр. Обследование показало, что он получил стрессовый перелом плюсневой кости.

Ожидается, что Чуамени выбыл на 3-4 недели, что ставит под сомнение его участие в финале Лиги чемпионов против "Боруссии" Дортмунд, который состоится 1 июня.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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