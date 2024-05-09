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Мичел: Цели Жироны - второе место в чемпионате и звание лучшего бомбардира для Довбика

Испания

Жирона не собирается просто доигрывать сезон

Мичел: Цели Жироны - второе место в чемпионате и звание лучшего бомбардира для Довбика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес перед матчем Ла Лиги с "Алавесом", который состоится в пятницу, 10 мая, рассказал о том, что продолжает ставить перед командой максимальные цели.

"Неделя была очень хорошей. Команда готова сыграть завтра и провести отличную игру. Мы уже пробились в Лигу чемпионов, но мы можем бороться и за более амбициозные задачи, и для нас очень важно финишировать на второй позиции, а Довбик чтобы стал лучшим бомбардиром. Также важно, чтобы команда производила яркое впечатление, чтобы игроки показывали себя с лушей стороны.

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Наша цель — стать вторыми, и для этого нужно выиграть все четыре оставшиеся игры. Сейчас мы выше "Барсы" и хотим так и завершить сезон", - рассказал Мичел.

Напомним, что сейчас "Жирона", идя на втором месте в таблице ("Реал" уже оформил чемпионство), опережает "Барселону" на 1 очко.

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Мичел Санчес Артем Довбик Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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