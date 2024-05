Пробное тренерство Хаби Алонсо: ушел из Реала, раскрыл Субименди, поднялся в Сегунду впервые за 60 лет

Пеп Гвардиола не сомневался уже весной 2017-го, когда услышал, что Алонсо заканчивает.

Сам Хаби тогда еще не хотел тренерства — главным образом из-за тяжелого опыта отца, Перико. В 2000 году тот заменил Хавьера Клементе во главе "Реала Сосьедад", но в 10 матчах команда набрала всего 7 очков. Хаби, уже дебютировавший за основу, ничем не смог помочь.

Мысль баска стала меняться уже на "пенсии" – вдруг оказалось, что ему нечем себя занять.

Он начал аккуратно - в 2018-м возглавил команду U-14 в Ла Фабрике, школе "Реала".

Ну, а еще через год спортивный директор "Реала Сосьедад" Роберто Олабе объявил о возвращении Хаби Алонсо спустя 15 лет прямо на тренерском конгрессе в Вальядолиде.

Субиета – это школа "Ла Реала"; качественная настолько, что баски регулярно играют в еврокубках, набирая более 60% состава в пределах провинции Гипускоа. Меньше не позволяют их внутренние правила, сформированные давным-давно.

Представляете ее вес для клуба? На презентации Алонсо Олабе так и сказал – Хаби поручили жемчужину нашей короны.

Поразительный контраст со школой "Реала", откуда напрямую в основу последним пробился Начо, которому уже 34.

???????? Xabi Alonso...



- 1999: Makes his first senior appearance for #RealSociedad aged 18-years-old



- 2019: Named the manager of Real Sociedad B



Returning to the club where it all began. pic.twitter.com/JMUyt8pPdL