Пробное тренерство Хаби Алонсо: ушел из Реала, раскрыл Субименди, поднялся в Сегунду впервые за 60 лет

Содержание Субиета

Результаты

Тактика

Кадры

Эпилог

Субиета

"Итак, мы теряем одного из лучших хавбеков, но я уверен, что уже скоро он вернется как отличный тренер".

Пеп Гвардиола не сомневался уже весной 2017-го, когда услышал, что Алонсо заканчивает.

Сам Хаби тогда еще не хотел тренерства — главным образом из-за тяжелого опыта отца, Перико. В 2000 году тот заменил Хавьера Клементе во главе "Реала Сосьедад", но в 10 матчах команда набрала всего 7 очков. Хаби, уже дебютировавший за основу, ничем не смог помочь.

Мысль баска стала меняться уже на "пенсии" – вдруг оказалось, что ему нечем себя занять.

Он начал аккуратно - в 2018-м возглавил команду U-14 в Ла Фабрике, школе "Реала".

Ну, а еще через год спортивный директор "Реала Сосьедад" Роберто Олабе объявил о возвращении Хаби Алонсо спустя 15 лет прямо на тренерском конгрессе в Вальядолиде.

"Всему в жизни свое время. Было время уйти, теперь пора вернуться", — говорил Хаби. "В Мадриде мне было очень комфортно, но возвращение в Субиету будет еще увлекательнее, и я смогу расти дома. Все, что я пережил в футболе, родилось здесь”.

Субиета – это школа "Ла Реала"; качественная настолько, что баски регулярно играют в еврокубках, набирая более 60% состава в пределах провинции Гипускоа. Меньше не позволяют их внутренние правила, сформированные давным-давно.

Представляете ее вес для клуба? На презентации Алонсо Олабе так и сказал – Хаби поручили жемчужину нашей короны.

Поразительный контраст со школой "Реала", откуда напрямую в основу последним пробился Начо, которому уже 34.

???????? Xabi Alonso...



- 1999: Makes his first senior appearance for #RealSociedad aged 18-years-old



- 2019: Named the manager of Real Sociedad B



Returning to the club where it all began. pic.twitter.com/JMUyt8pPdL — The Sportsman (@TheSportsman) July 9, 2019

И, да - Алонсо имел предложения возглавить меньшие команды, но все равно выбрал Субиету, как раньше Пеп — "Барсу-Б".

“На этом этапе я хочу двигаться в собственном темпе, идти своим путем. Здесь, в "Сансе", мне хорошо".

Результаты

"Сансе" - неформальное название второй команды "Реала Сосьедад".

В Испании правила таковы, что филиалы (молодежки) играют в низших лигах вместе со взрослыми.

Было время, когда им даже в Кубке разрешали бороться, однако это отменили после знаменитого финала "Реала" против "Кастильи" в 1980 году.

Ну, и еще для каждого клуба иметь свой филиал во 2-м дивизионе, Сегунде, это большая честь. Для контекста "Барса-Б" там последний раз играла в 2018-м, "Реал Кастилья" - в 2014-м. Прямо сейчас из Сегунды с гордо поднятой головой вылетает резерв "Вильярреала".

Что касается "Реала Сосьедад", то его "Сансе" не был в Сегунде 60 лет, ведь кем играть? Чужаки под запретом, поэтому если "свой" выстреливал — его немедленно забирала основа.

????RUEDA DE PASE.



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Де-факто Хаби Алонсо согласился воспитывать молодежь без турнирных перспектив – тяжелая и неблагодарная работа.

И что было дальше? Уже в начале 2020-го молодые баски неожиданно боролись за плей-офф, но сезон прервали из-за пандемии, и им не хватило трех очков.

Нет, они не загрустили. В следующем розыгрыше-2020/21 "Сансе" был доминирующей силой, несмотря на переход в первую команду единственной настоящей звезды за каденцию Хаби Алонсо — Мартина Субименди.

Тот розыгрыш был переходным; количество команд в 3-м дивизионе увеличили с 80 до 100, чтобы впоследствии разделить их между Примерой RFEF и Сегундой RFEF – новая конструкция, которую тогда продвигал президент Рубиалес. Запутанный регламент – сначала одна группа, тогда другая, а за ней еще и плей-офф. Так вот "Сансе" выиграл все.

В финальном поединке за повышение в классе баски играли против "Альхесираса" и сильно перенервничали. В основное время команды обменялись автоголами.

“Я вас уверяю, это не было нашей главной целью на сезон и это до сих пор не так, но у этих детей есть амбиции, и это здорово. Я только помогаю”, - перед матчем Алонсо был сама скромность.

Ну, а в тот вечер все решил гол Йона Каррикабуру на 105-й минуте. Он зафиксировал первый выход "Сансе" в Сегунду с 1962 года.

Конечно, после триумфа Алонсо получил еще больше вариантов. Его очень хотела гладбахская "Боруссия", однако Хаби еще на год остался со своими, чтобы выступить в Сегунде.

Хорошо выступить! Да, они вылетели, как это обычно бывает с филиалами, но набрали 40 очков. Опыт – единственное, чего не хватило; "Сансе" проиграл во всех трех последних турах.

И только после этого Хаби всех поблагодарил и ушел с поста.

Тактика

В "Ла Реале" для Алонсо не было больше кислорода.

Как было увольнять Иманола Альгуасиля, который только что принес клубу Кубок короля и вывел основу в Лигу Европы?

Между тем с ресурсами дубля Хаби уже перепробовал все, что мог. Сначала это были необычно интерпретируемые схемы 4-2-3-1 и 4-3-3. Команду Алонсо выделяла ширина, с которой она располагалась – словно "Барса" Пепа.

Акцент на прохождении центра поля быстрыми передачами низом, часто в одно касание – еще одна фишка.

Наконец высокий прессинг и контрпрессинг после потерь — обязательное условие играть у Хаби. Вингеры присоединялись к хавбекам и агрессивно давили соперников на их половине; цель – не затормозить атаку, а отобрать мяч и забить гол.

Контроль мяча тоже был, но не всегда. Особенно мало его стало в Сегунде, где уровень оппозиции вырос, и умений баскской молодежи не хватало. Алонсо отреагировал на это переходом к 3-4-3 с двумя пивотами (креативными опорными) в полузащите. Это сбалансировало игру, закрыло кратчайший путь к своим воротам, позволяло немного подержать мяч.

Нехватку качества в нападении Хаби компенсировал движением – все атакующее трио менялось местами, сеяло хаос.

Фулбеки опять-таки размещались очень широко и действовали агрессивно; играли ключевую роль в переходах из обороны в атаку.

Если ничего не помогало – команда перестраивалась на 5-2-3, чтобы по максимуму сузить каналы движения мяча для соперника.

Конечно, это не помогло "Сансе" в Сегунде — он пропустил 61 гол в 42 матчах, а забил всего 43. Впрочем, Алонсо важнее было проверить свои идеи. Уже совсем скоро он все перенес в Бундеслигу — и 3-4-3, которые усложнил до 3-4-2-1, и мощный контрпрессинг, и забивные, агрессивные фланги в блестящем исполнении Гримальдо и Фримпонга.

Более того, Хаби еще и своего ассистента из Сан-Себастьяна увел — аргентинца Себастьяна Паррилью, до знакомства с Алонсо 17 лет тренировавшего в академии "Реала".

Ну, а больше просто некого было брать.

Кадры

Мартин Субименди был единственным топ-талантом у Алонсо.

Опорника даже называли мини-копией тренера, с чем тот не соглашался:

“Хаби – моя ролевая модель, это так. Но его выделяли длинные передачи, разрезавшие оборону. Я слишком много топчусь в центре, мне нужно научиться лучше видеть поле”.

Сейчас Мартину уже 25 лет, он стоит 50 млн евро, им интересуются гранды. Но лонгболов, как у Алонсо, до сих пор нет.

Nothing changed at all. ????



Zubimendi ???? Xabi Alonso pic.twitter.com/GrRIYggr6m — One Club (@OneClub1909) September 2, 2023

Другие важные люди того "Сансе" не имеют веса на уровне Примеры. Атакующий хав Роберт Наварро техничный, но неэффективный в "Кадисе" - всего 1+1 в 24 матчах. Правый фулбек Алекс Сола слишком много ошибался в "Алавесе", поэтому его перевели в атаку, где, однако, он проигрывает конкуренцию Карлосу Висенте.

Основной нападающий Йон Каррикабуру, у Алонсо забивший 11 голов в Сегунде, провалился не только в "Ла Реале", но и в арендах в "Алавесе" и "Андорре".

У Беньята Турьентеса есть доверие на “Аноэте”, но 0 голов и 0 ассистов в 25 матчах — это даже для центрхава плохо.

Ну, а "десятку" Роберто Лопеса и подавно продали в "Тенерифе". Свои качества он показывает только на уровне Сегунды.

Carta de presentación de Robert Navarro en Segunda B con la Real Sociedad de Xabi Alonso #fcblive pic.twitter.com/yqI15ooKpk — Albert Rogé (@albert_roge) September 7, 2019

Это красивая, но не уникальная история – тренер слепил из слабых футболистов сильную команду на основе идей и авторитета. Йон Оласагасти признавался, что имел постер с Алонсо в форме Реала в своей комнате — как он мог отказать тренеру? На этом все и держалось.

Гением мотивации считает Алонсо и Хаби Луасес, тренировавший в ту пору "Унионистас де Саламанка":

“Он, несомненно, знал, как убедить игроков. Он заставляет их расти индивидуально и умеет выжать из каждого максимум. Его аргументы просты и понятны”.

Эпилог

Конечно, такого тренера хотело пол-Европы.

Алонсо имел мировое имя, работал едва ли не со всеми величайшими тренерами эпохи — Гвардиолой, Моуриньо, Анчелотти, Дель Боске, Бенитесом, Пеллегрини.

Вместе с тем, период в "Сансе" показал, что ему не нужны топовые игроки, чтобы достигать результата. Его идеи работают и без Месси, если команда готова много бегать и доверяет Хаби.

"Байер" был самым ловким — и сорвал джекпот. Сезон, который никогда не забудут.

Тем временем у подножия трамплина Алонсо продолжают суетиться люди "Сосьедада". Они ищут таланты по селам и городкам Гипускоа, иногда ездят даже в Америку за потомками баскских мигрантов.

Есть что-то справедливое в том, что умнейшего тренера нового поколения воспитал именно такой клуб — где ставка на систему, а не деньги.

И, да, дверь для Хаби всегда открыта; это подчеркивает Роберто Олабе, хотя и понимает нереальность сказанного. Алонсо был слишком большим для "Сосьедада" как футболист, а теперь слишком масштабный как тренер. Они на разных уровнях и обмен комплиментами — это все, что остается в обозримом будущем.