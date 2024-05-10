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Алавес — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Алавес" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Алавес — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" после блестящей победы 4:2 над "Барселоной" едет в гости к "Алавесу", который впервые за 22 года выиграл три матча Примеры всухую подряд.

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Конечно, каталонцам не будет легко. Тем более, в 2024 году у них уже была ужасная выездная серия из 5 подряд поражений. Тем не менее, "Жирона" ее преодолела, и Мичел уже назвал цели на остаток сезона — сохранить текущее второе место и гарантировать Артему Довбику Трофео Пичичи.

Сейчас украинец опережает Джуда Беллингема на 2 гола, а Роберта Левандовского и Александра Серлота — на 3.

Удастся ли Довбику улучшить свой рекорд и оторваться от конкурентов — увидим в пятницу, 10 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.

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