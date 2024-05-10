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Алавес - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Жирона продолжает борьбу за второе место в Ла Лиге – смотреть онлайн трансляцию матча

Алавес - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Жирона" после блестящей победы в дерби над "Барселоной" (4:2) едет в гости к "Алавесу". Путевка в следующую ЛЧ у каталонцев уже в кармане, и перед игрой Мичел назвал две новых цели – защитить второе место и гарантировать Трофео Пичичи Артему Довбику. И то, и другое не будет легко – баски на своем поле очень кусачие.

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Чемпионат Испании, 35-й тур

10 мая 2024. Витория-Гастейс, "Мендисорроса"

"Алавес" 22:00 "Жирона"

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