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Опытный нападающий Хайме Мата покинет Хетафе в конце сезона

Испания

Об этом сообщает Marca

Опытный нападающий Хайме Мата покинет Хетафе в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Темно-синие" проводят в Ла Лиге хороший сезон: за четыре тура до конца команда занимает десятое место в турнирной таблице. За "Хетафе" очень хорошо себя проявляет Мейсон Гринвуд, который играет на правах аренды, но не только он может покинуть клуб этим летом.

Форвард Хайме Мата покинет команду в конце этого сезона в статусе свободного агента. Руководство клуба решило не продлевать соглашение с 35-летним опытным нападающим и его окружение начинает изучать предложения, которые могут поступить как из Примеры, так и из Сегунды. В нынешней кампании испанец провел всего 34 матча, 21 из них в старте, забил шесть голов и является третьим по результативности игроком команды, уступая лишь Мейсону Гринвуду и Борха Майоралю.

Добавим, что Хайме Мата пришел в "Хетафе" в 2018 году, в котором он сыграл 192 поединка, где отметился 46 забитыми мячами и 14 ассистами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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