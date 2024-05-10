Рауль Гарсия - о завершении карьеры: Я человек, который не стремится создать наследие, а оставить то, что люди могут усвоить

Месяц назад нападающий "Атлетика" Рауль Гарсия объявил о своем решении повесить бутсы на гвоздь после окончания сезона. На этой неделе состоялась прощальная церемония с игроком на стадионе "Сан-Мамес", где приняли участие коллеги по команде испанца. Победитель нынешнего Кубка короля Рауль Гарсия отметил, что ему до сих пор не верится, что он провел такой путь в футбольной карьере.

"Оглядываешься назад, и иногда кружится в голове от всего, что я пережил. Я горжусь тем, как, а не сколько. Меня научили жить и работать упорно, и это тот путь, по которому я всегда хотел идти. Цифры служат лишь для того, чтобы подтвердить этот путь. Я человек, который не стремится создать наследство, а оставить то, что люди могут усвоить. Я пытался помогать всем, кто меня окружал. Я хочу начать с Осасуны, у меня есть это чувство "рохильо", и оно всегда будет со мной, я должен поблагодарить всех. Я принял решение поехать в Мадрид, и я должен поблагодарить их за то, что я пережил в "Атлетико", они проявили ко мне много любви, и я очень благодарен. Я очень горжусь тем, что приехал в Бильбао. Все решения, которые я принимаю, очень согласованы. Если раньше мне было понятно, что приехать сюда было хорошим решением, то теперь, когда мне недолго осталось до конца карьеры, я уверен, что это было правильное решение. Учитывая то, какой я есть, нет лучшего способа для команды добиться успеха и, кроме того, выиграть Кубок", - цитирует Рауля Гарсию Marca.

Добавим, что нападающий "Атлетика" по количеству сыгранных поединков занимает третье место в рейтинге Ла Лиги с 605 матчами, уступая лишь Андони Субисаррети и Хоакину (по 622). Кроме того, Рауль Гарсия в составе "матрасников" также становился чемпионом Ла Лиги, завоевывал Кубок и Суперкубок Испании, побеждал в Лиге Европы и дважды выигрывал Суперкубок УЕФА.