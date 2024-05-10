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ПСВ не собирается выкупать арендованного защитника Барселоны - названа причина
"Блаугране" придётся искать другого покупателя
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
ПСВ не будет активировать пункт о выкупе защитника "Барселоны" Серджиньо Деста. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что нидерландский клуб очень доволен выступлениями американца, но не собирается проводить полноценный трансфер из-за его состояния здоровья.
Таким образом, летом Дест вернётся в расположение "Барселоны".
Напомним, Серджиньо выступает за ПСВ на правах аренды с лета прошлого года.
Ранее 23-летний Дест
????⚪️???????? PSV Eindhoven will not trigger the buy option clause for Sergiño Dest.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2024
Dutch club very, very happy with USMNT fullback but won’t proceed at current conditions due to ACL injury.
Dest, returning to Barça in June to work on recovery. pic.twitter.com/k2QOT4bTL3
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