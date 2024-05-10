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ПСВ не собирается выкупать арендованного защитника Барселоны - названа причина

Испания

"Блаугране" придётся искать другого покупателя

ПСВ не собирается выкупать арендованного защитника Барселоны - названа причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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ПСВ не будет активировать пункт о выкупе защитника "Барселоны" Серджиньо Деста. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что нидерландский клуб очень доволен выступлениями американца, но не собирается проводить полноценный трансфер из-за его состояния здоровья.

Таким образом, летом Дест вернётся в расположение "Барселоны".

Напомним, Серджиньо выступает за ПСВ на правах аренды с лета прошлого года.

Ранее 23-летний Дест сообщил, что не будет играть до конца 2024 года из-за серьезной травмы колена - разрыва передней крестообразной связки.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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