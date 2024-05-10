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Морьентес: Раньше Винисиус был мемом. Теперь он лучший игрок мира
Экс-форвард проанализировал эволюции бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес поделился своим мнением о вингере "сливочных" Винисиусе Жуниоре.
"Без сомнения, Винисиус – лучший игрок в мире.
Думаю, что его сейчас сравнивают с игроками другого типа. Винисиус делает наибольшую разницу, и он это доказал.
Я слышал, как его часто называли мемом, потому что он часто терпел неудачи, ему нужно было 25 моментов, чтобы забить гол. Было много подобных футболистов, которые тоже становились объектами насмешек, и потом они исчезали. Винисиус превзошел все ожидания.
Он стал настолько цельным и решающим игроком, что появляется в самые важные моменты - именно тогда, когда это наиболее необходимо", - цитирует Морьентеса Marca.
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