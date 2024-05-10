Морьентес: Раньше Винисиус был мемом. Теперь он лучший игрок мира

Бывший нападающий мадридского "Реала" и сборной Испании Фернандо Морьентес поделился своим мнением о вингере "сливочных" Винисиусе Жуниоре.

"Без сомнения, Винисиус – лучший игрок в мире.

Думаю, что его сейчас сравнивают с игроками другого типа. Винисиус делает наибольшую разницу, и он это доказал.

Я слышал, как его часто называли мемом, потому что он часто терпел неудачи, ему нужно было 25 моментов, чтобы забить гол. Было много подобных футболистов, которые тоже становились объектами насмешек, и потом они исчезали. Винисиус превзошел все ожидания.

Он стал настолько цельным и решающим игроком, что появляется в самые важные моменты - именно тогда, когда это наиболее необходимо", - цитирует Морьентеса Marca.