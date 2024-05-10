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Гранада — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Гранада" — "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Гранада — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Antonio Villalba/Real Madrid

UA-Футбол
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Новый чемпион Испании "Реал" едет в гости к "Гранаде", которая на 99,9% покидает Примеру.

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Конечно, это команды разного уровня. Мадрид проиграл только раз в 34 турах и победил во всех 7 последних турах. "Гранада", в свою очередь, выиграла 4 матча из 34, а неделю назад провалилась на поле "Севильи" (0:3).

Помочь "Насридам" не проиграть может только усталость "Реала", который на неделе отдал море сил и эмоций в полуфинале ЛЧ с "Баварией" (1:2). У Карло Анчелотти нет выбора — нужна ротация.

Попадет ли в состав наш Андрей Лунин, и как выход запасных скажется на характере игры — узнаем в субботу, 11 мая, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало матча — в 19:30 по Киеву.

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