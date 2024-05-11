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Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило

Испания
Обновлено

Тур начался с осечки команды Мичела

Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ricardo Larreina/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" на последних минутах упустила победу над "Алавесом" в матче, где атака превзошла защиту.

Тон матчу задал быстрый гол — это Эрик Гарсия замкнул навес Цыганкова с углового.

"Алавес" в ответ будто взбесился. Атака шла за атакой, момент за моментом. Йон Гуриди сравнял счет после классной работы Джулиано Симеоне на фланге, но это далеко не все.

Также в те минуты Рафа Марин расстреливал ворота головой — потащил Гассанига. Кике замыкал прострел — чудом промахнулся. Висенте выиграл верховую борьбу — пробил слишком очевидно.

В ответ за "Жирону" на свидание с Овоно выбежал Савио, но проиграл дуэль голкиперу.

Такую игру хотелось смотреть, она радовала глаз. И еще красивее стало на 44-й минуте, когда Цыганков отпасовал в центр на Довбика, тот пяткой (!) откинул под удар Эррере — и Янхель в одно касание пробил точно в девятку. Блеск, а не гол!

"Жирона" смогла еще прибавить в начале второй половины, но теперь уже без реализации. Довбик проиграл дуэль Овоно; два удобных шанса запорол пижонскими решениями Савио; Мартин в контратаке тоже чуть-чуть промахнулся.

Вы спросите: но как же "Алавес" добился ничьей? А все просто — впереди мидуик, и Мичел решил поберечь часть основы, провел замены. Резервисты взятый темп не поддержали, сбились на фолы. Особенно Коуто — этот вообще валялся без повода пару минут, буквально вынудив арбитра добавить целых 10 минут.

Ну, а уже там — стандарты, навесы, фантастическая поддержка трибун, удар Гуриди - и держите 2:2.

В таблице после них у "Жироны" стало 75 очков, это пока еще 2-е место. У "Алавеса" - 11-я позиция и 42 балла.

35-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Жирона" - 2:2

Голы: Гуриди, 12, 90+9 — Эрик Гарсия, 4, Эррера, 44

"Алавес": Овоно — Теналья, Абгар, Марин, Хави Лопес (Дуарте, 80) — Бенавидес (Хаджи, 63), Гевара — Висенте (Риоха, 63), Гуриди, Симеоне (Сола, 73) — Кике (Паничелли, 73)

"Жирона": Гассанига — Арнау, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес (Хуанпе, 59) — Эррера, Мартин (Алейш Гарсия, 73) — Цыганков (Торре, 73), Порту (Коуто, 59), Савио (Валери, 84) — Довбик

Предупреждения: Риоха, 90+3, Овоно, 90+3, Марин, 90+8 - Арнау, 88, Эррера, 90+7

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Комментарии
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Вarcelinius
11.05.2024 в 00:15
Две минуты оставалось играть... и эта бразильская обезьяна начала цирк изображать, кривляться, валяться, за живот хвататься.... Блъ, ненавижу этих бразильских уродов, твою мать. Тьфу нах..
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Комментарии 5
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Вarcelinius
11.05.2024 в 00:15
Две минуты оставалось играть... и эта бразильская обезьяна начала цирк изображать, кривляться, валяться, за живот хвататься.... Блъ, ненавижу этих бразильских уродов, твою мать. Тьфу нах..
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0
2
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Просто Квашин (Харьков)
11.05.2024 в 00:49
А ти вважаєш, що бути згвалтованим 7-ма ультрасами шахтаря тебе 18.04.19 було краще ?
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Вarcelinius
11.05.2024 в 00:10
Жирона игра куёво, как будто в штаны насрали, а защита так это вообще ужас ужасный. Довбик снова тупит. Цыган начал тормозить, Савио испортился в хлам. Играли ссыкливо, не по-жироновски. И куй скажешь, шо играла вторая команда Ла Лиги.
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alex.belogubko (одесса)
11.05.2024 в 00:08
Жирона перестала играть тянули время --вот и получили и замены не по делу --команду подвёл КОУТИ N20
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Вarcelinius
11.05.2024 в 00:05
Коуту ган@он ё@аный блъ. Так Жироне и надо. Всё по делу. За такую куйню надо карать. Пи@арас крашенный блъ..
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