Примера. Алавес — Жирона 2:2. Двух украинских ассистов не хватило

"Жирона" на последних минутах упустила победу над "Алавесом" в матче, где атака превзошла защиту.

Тон матчу задал быстрый гол — это Эрик Гарсия замкнул навес Цыганкова с углового.

"Алавес" в ответ будто взбесился. Атака шла за атакой, момент за моментом. Йон Гуриди сравнял счет после классной работы Джулиано Симеоне на фланге, но это далеко не все.

Также в те минуты Рафа Марин расстреливал ворота головой — потащил Гассанига. Кике замыкал прострел — чудом промахнулся. Висенте выиграл верховую борьбу — пробил слишком очевидно.

What a save from 23 year old Jesus Owono to deny Artem Dovbyk ???????????? pic.twitter.com/n6OkRaV0N5

В ответ за "Жирону" на свидание с Овоно выбежал Савио, но проиграл дуэль голкиперу.

Такую игру хотелось смотреть, она радовала глаз. И еще красивее стало на 44-й минуте, когда Цыганков отпасовал в центр на Довбика, тот пяткой (!) откинул под удар Эррере — и Янхель в одно касание пробил точно в девятку. Блеск, а не гол!

"Жирона" смогла еще прибавить в начале второй половины, но теперь уже без реализации. Довбик проиграл дуэль Овоно; два удобных шанса запорол пижонскими решениями Савио; Мартин в контратаке тоже чуть-чуть промахнулся.

Вы спросите: но как же "Алавес" добился ничьей? А все просто — впереди мидуик, и Мичел решил поберечь часть основы, провел замены. Резервисты взятый темп не поддержали, сбились на фолы. Особенно Коуто — этот вообще валялся без повода пару минут, буквально вынудив арбитра добавить целых 10 минут.

98 - Jon Guridi, who scored the first @LaLigaEN brace of his career (63 appearances) today, scored Alavés' latest goal in the competition in the 21st century, at 98:37.



Dramatic. pic.twitter.com/PXpMtrFUJw