Мичел: Цель Лиги чемпионов уже достигнута, но перед нами все еще стоят такие задачи, как финиш на втором месте или лучший бомбардир Довбык

Тренер "Жироны" Мичел после матча с "Алавесом" (2:2) вышел на пресс-конференцию и дал комментарий относительно игры и целей своей команды, слова тренера приводит официальный сайт:

"Цель Лиги чемпионов уже достигнута, но перед нами все еще стоят такие задачи, как финиш на втором месте или лучший бомбардир Довбык, и, прежде всего, чтобы команда показала лучшее выступление этого года. Я убежден, что нас ждет великолепная концовка сезона".

"Л'Алавес провел великолепный сезон, спасшись за четыре игры до конца и выиграв три последних матча. Они переживают замечательный момент".

"Я ожидал очень тяжелый и сложный матч. На "Мендизорроге" они имеют девять чистых листов. Если не считать голы с пенальти, они являются второй командой с наименьшим количеством пропущенных мячей".

"Я хочу, чтобы этот год запомнился гордостью "Жироны" и тем, что команда имеет дух и страсть", - сказал Мичел.

Напомним, что сейчас "Жирона" занимает 2-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги, с отрывом от "Барселоны" на два очка, но у "сине-гранатовых" матч в запасе.