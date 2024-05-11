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Барселона определилась, кого собирается продать, а кого оставить на следующий сезон
Хотят разгрузить состав, чтобы приобрести новых игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" определилась с неприкосновенными игроками, сообщает RAC1.
По информации источника, неприкосновенными игроками являются голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитник Гави и вингер Ламин Ямал. Этих игроков клуб не готов продать даже за слишком большие деньги.
Тем временем Роберт Левандовский, Ферран Торрес, Рональд Араухо, Фрэнки де Йонг, Рафинья и Жюль Кунде могут покинуть команду этим летом.
Напомним, "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании.
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