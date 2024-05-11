Барселона определилась, кого собирается продать, а кого оставить на следующий сезон

"Барселона" определилась с неприкосновенными игроками, сообщает RAC1.

По информации источника, неприкосновенными игроками являются голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитник Гави и вингер Ламин Ямал. Этих игроков клуб не готов продать даже за слишком большие деньги.

Тем временем Роберт Левандовский, Ферран Торрес, Рональд Араухо, Фрэнки де Йонг, Рафинья и Жюль Кунде могут покинуть команду этим летом.

Напомним, "Барселона" занимает третье место в чемпионате Испании.